Геройски погиб выпускник Колледжа искусств Улан-Удэ Саян Доржиев

Пришла печальная весть с места проведения специальной военной операции. Геройски погиб при выполнении своего боевого долга майор Саян Бальжиевич Доржиев, сообщили в минкультуры Бурятии.Саян Доржиев окончил Колледж искусств им. П.И. Чайковского, теоретико-композиторское отделение в 1998 году, далее продолжил учебу в Московской государственной консерватории на военно-дирижёрском факультете. В 2003 году стал дипломированным военным дирижером. Долгое время руководил военным оркестром в городе Борзя Забайкальского края.Саян Доржиев был призван во время мобилизации, прошел обучение на снайпера. В последнее время он исполнял обязанности командира батальона и постоянно был на заданиях. К сожалению, его подразделение попало под минометный обстрел. В то время, как он с группой бойцов помогал раненым и вытаскивал убитых из-под обломков, враг не унимался и накрыл минометной очередью. Саян Доржиев погиб в ночь с 2 по 3 сентября от сильного ранения в грудь, мощным ударом пробило легкие. Герой после смертельного удара еще какое-то время был в сознании, но вскоре его не стало.Администрация и педагоги Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, министерство культуры Бурятии, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева выражают соболезнования родным и близким Саяна Бальжиевича Доржиева. Вечная память и вечная слава Герою!Фото: minkultrb.ru