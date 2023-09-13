Общество 13.09.2023 в 11:07

Геройски погиб выпускник Колледжа искусств Улан-Удэ Саян Доржиев

Военный дирижер был призван на СВО, но служил снайпером и командовал батальоном
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Геройски погиб выпускник Колледжа искусств Улан-Удэ Саян Доржиев
Пришла печальная весть с места проведения специальной военной операции. Геройски погиб при выполнении своего боевого долга майор Саян Бальжиевич  Доржиев, сообщили в минкультуры Бурятии.

Саян Доржиев окончил Колледж искусств им. П.И. Чайковского, теоретико-композиторское отделение в 1998 году, далее продолжил учебу в Московской государственной консерватории на военно-дирижёрском факультете. В 2003 году стал дипломированным военным дирижером. Долгое время руководил военным оркестром в городе Борзя Забайкальского края.

Саян Доржиев был призван во время мобилизации, прошел обучение на снайпера. В последнее время он исполнял обязанности командира батальона и постоянно был на заданиях. К сожалению, его подразделение попало под минометный обстрел. В то время, как он с группой бойцов помогал раненым и вытаскивал убитых из-под обломков, враг не унимался и накрыл минометной очередью. Саян Доржиев погиб в ночь с 2 по 3 сентября от сильного ранения в грудь, мощным ударом пробило легкие. Герой после смертельного удара еще какое-то время был в сознании, но вскоре его не стало.

Администрация и педагоги Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, министерство культуры Бурятии, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева выражают соболезнования родным и близким Саяна Бальжиевича Доржиева. Вечная память и вечная слава Герою!

Фото: minkultrb.ru
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