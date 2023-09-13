В Улан-Удэ началось обсуждение «великого переселения»

13 сентября в Улан-Удэ стартуют собрания жителей, чьи дома попадают в программу комплексного развития центра города. Как сообщили в Минстрое Бурятии, на собраниях горожане решат, включить свой многоквартирный дом в проект комплексного развития территории и согласиться на расселение и снос или же остаться жить в прежних условиях.Напомним, в зону будущей застройки могут попасть часть домов по улицам Шмидта, Советская, Куйбышева, Смолина, Свободы, Кирова, Каландаришвили, Свердлова, Банзарова и Набережная. Дома будут расселены в том случае, если согласие дадут как минимум 2/3 собственников. На месте старых зданий построят современный жилой квартал, школу, детские сады и поликлинику.Взамен аварийного или просто устаревшего жилья власти предлагают людям равнозначные квартиры на первичном или вторичном рынке в пределах Улан-Удэ – с таким же количеством комнат и не меньше по площади. Кроме этого, собственники могут продать своё жильё по рыночной стоимости и приобрести новое либо доплатить и купить большее по площади. Также чиновники обещают учесть стоимость доли земельного участка, надворных построек и затраты на переезд.Что касается самих собраний, то они пройдут предельно просто. Жителям предлагается заполнить бюллетень, в которой необходимо внести свои персональные данные и проголосовать «за» или «против» включения их дома в границы комплексного развития территории. В случае, если у жильцов могут возникнуть дополнительные вопросы по поводу реализации программы или этапов расселения, специалисты еще раз все подробно расскажут.Итоги собраний собственников подведут в начале октября и передадут в управляющие компании многоквартирных домов. Затем специалисты обозначат окончательные границы комплексного развития территорий, после чего будут объявлены торги на определение застройщика. Договор с ним планируют заключить к середине ноября - начале декабря. А само расселение начнется не раньше следующего года и продлится до 2026 года.Как сообщили в Минстрое, собрания пройдут по трем адресам. Это Центральный стадион по ул. Кирова, 1, БРИОП по ул. Советская, 30, и администрация Советского района по ул. Советская, 23.Фото: «Номер один»