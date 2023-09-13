Владимир Путин: «Дальний Восток - стратегический приоритет на весь XXI век»

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке во вторник, 12 сентября. В пленарной сессии также участвовала вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту.Президент выступил с речью, отметив основные направления развития регионов Дальнего Востока, в числе которых газификация Бурятии и Забайкалья, развитие Восточного полигона и других логистических трансграничных путей, реализацию мастер-плана дальневосточных городов, сообщили в правительстве Бурятии.- Дальневосточный федеральный округ – это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для её будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И потому хочу повторить то, о чём говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чём сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний, как с государственным участием, так и абсолютно частных, - подчеркнул Владимир Путин.В своем выступлении Президент также затронул газификацию дальневосточных регионов, в частности Бурятии и Забайкальского края. Напомним, в этот же день, 12 сентября на полях ВЭФ-2023 глава республики Алексей Цыденов заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали план-график («дорожную карту») газификации республики до 2032 года.- Наряду со строительством газопровода «Сила Сибири-2» это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом, - отметил президент.Владимир Путин отметил готовность инвесторов вкладывать средства в развитие Восточного полигона РЖД.- Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать, в том числе с помощью механизмов концессии, привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов. Сейчас только мы этот вопрос обсуждали с коллегами – модераторами соответствующих сессий, - сказал президент.Кроме того, он обратил внимание на развитие туризма в национальных парках.- Российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей «новой экономики», включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки, Курил и других регионов. С 1 сентября вступил в силу закон, который создаёт цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой, - отметил Владимир Путин, добавив, что нацпарки должны быть обеспечены дополнительными ресурсами.- Подчеркну: не за счёт перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, «сверху» к предусмотренному финансированию.Фото: Росконгресс