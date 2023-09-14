В Улан-Удэ «техноложка» погрязла в мутных схемах

«Мертвые души» университета, подозрительные товарищи из стран СНГ, манипуляции с охраной и призрачная работа. Это не названия фэнтези романов, а реалии ВСГУТУ — одного из крупнейших университетов Бурятии. Причем эти реалии стали поводом для возбуждения уголовных дел. Если бы следствие вел типичный детектив из западных сериалов, то у него на доске все красные нити вели бы к закрепленной на самом верху фотографии предполагаемого «главного героя» — ректора университета Игоря Сизова.Начнем с самого актуального на сегодня — с безопасности. Представьте: вам нужно защитить от условных террористов тысячи студентов. Кому вы поручите такую сложную и ответственную задачу? Правильно — тому, кто заслужил ваше доверие. Вот и господин Сизов не стал рисковать и доверил безопасность вуза своему приятелю со студенческих времен Алексею Ундонову. Который руководит управлением комплексной безопасности университета.Но собственной охраны руководству вуза показалось мало, и в декабре 2021 ВСГУТУ и ЧОП «Дельта» заключили два контракта на оказание услуг на 2022 год по охране объектов ВСГУТУ. Стоимость охраны по одному контракту составила 204 рубля за 1 чел./час за счет бюджетных средств, по другому контракту — 177,74 рубля за 1 чел./час за счет средств от приносящей доход деятельности. Как потом напишут работники ВСГУТУ, обращаясь к генпрокурору страны Игорю Краснову, «средняя стоимость аналогичных услуг в Улан-­Удэ на момент заключения контракта из расчета на 1 чел./час составляла 120–140 рублей».Однако, как пишут работники вуза в своем письме, которое оказалось в распоряжении редакции, вместо дополнительной профессиональной охраны в ЧОП «Дельта» были устроены те же самые сторожа «техноложки». Которым (а это без малого 70 человек) в августе-­сентябре 2021 года пришлось на платной основе, за личный счет, пройти в коммерческих структурах обучение и получить лицензии частных охранников. Работники утверждают, что отказавшихся уволили «по собственному желанию».Таким образом, по их словам, с января 2022 внедрена система, когда отработанные часы круглосуточного дежурства по одному и тому же объекту одним и тем же работником документально оформляются через двух разных работодателей. Часть отработанных часов — в табеле ВСГУТУ как сторожу, а другая часть того же дежурства на том же объекте — как охраннику в ЧОП «Дельта».А с учетом того, что во ВСГУТУ установлена окладная система оплаты труда сторожей, а в ЧОП «Дельта» — сдельная система с заниженными тарифами, работники предполагают, что введенная схема выглядит сомнительно и дает возможность «скрытно и безнаказанно обогащаться за счет бюджетных средств».«В этом случае возникает правомерный вопрос: для чего произведены дополнительные расходы бюджетных средств, заключены контракты с ЧОП «Дельта» на огромные суммы? На охрану тех же объектов ВСГУТУ, которые и так круглосуточно за бюджетную зарплату охраняются штатными работниками и на момент заключения контрактов с ЧОП «Дельта» уже получившими удостоверения и лицензии частного охранника? Насколько усиливается безопасность объектов ВСГУТУ, если отработанные часы круглосуточного дежурства одного и того же человека записать на разных работодателей?» — задаются вопросами работники университета.Зачем было городить такую сложную систему? Один из вариантов, который расписали авторы, состоит в том, что схема позволяет, во-первых, по каждому сторожу ежемесячно скрывать количество часов, отработанных им сверх нормы. Во-вторых, ЧОПу не доплачивать сторожам, которые дежурят на объектах ВСГУТУ — ведь их труд уже оплачивается из средств вуза в виде зарплаты.«Отдельно хотим выделить общую ситуацию по обеспечению безопасности объектов ВСГУТУ. Годовая сумма расходов на обеспечение безопасности объектов вуза, непонятно, зачем, увеличена с 45 млн рублей до 70 млн рублей. Мы, как сторожа ВСГУТУ, мы же охранники ЧОП «Дельта», имея лицензии частных охранников, на период дежурства никогда не были обеспечены ни оружием, ни специальными средствами», — излагают авторы.Они же говорят, что на большинстве объектов ВСГУТУ не установлены металлоискатели и прочее специальное оборудование. А средний возраст сторожей ВСГУТУ превышает 60 лет, при этом четверть штатного состава — женщины.«В целом сторожа ВСГУТУ — это работники, которые получают пенсию и не имеют претензий по уровню зарплаты, по не­оплаченным часам дополнительной работы, по ненормированному графику, отсутствию средств защиты и прочим нарушениям требований законов. Предполагаем, что описанная ситуация очень выгодна для заинтересованных должностных лиц ВСГУТУ», — пишут в своей жалобе работники.В общем, с охраной, если верить написанному, в университете что-­то намудрили. Впрочем, судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, эта история далеко не единственная в своем роде.Другое письмо (а точнее, жалоба) адресовано председателю Следственного комитета Российской Федерации генералу юстиции Российской Федерации Александру Бастрыкину. И снова его авторы — сотрудники ВСГУТУ, но уже не имеющие отношения к охране вуза.«Недавно в СМИ появились публикации о том, что ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ведет дело экс­замглавы Минобрнауки России Валентины Переверзевой и проректора РАНХиГС Максима Назарова, которых обвиняют в мошенничестве, в частности, в трудоустройстве в вузе сотрудников Минобрнауки России. Хотим довести до Вашего сведения информацию об аналогичном беззаконии в нашем вузе, а именно о фиктивной работе сотрудника Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Кривулько Олега», — начинают они свое повествование.По их словам, ректор ВСГУТУ господин Сизов дал указание в управление кадрами вуза оформить трудовой договор с господином Кривулько. Должность — помощник ректора. Зарплата — в пределах 100 тыс. рублей. И тут начинается самое интересное.Принят господин Кривулько с 1 декабря 2022 года на полставки. С учетом этого ему назначена зарплата в 16 900 рублей. Однако нищенствовать со столь скромным заработком московскому чиновнику оставалось недолго. Ведь уже 23 декабря ему назначили «небольшую» доплату в 61 000 рублей за «увеличение объема работ».Далее в январе 2023 года выходит новый приказ, по которому Кривулько получает ту же доплату в 61 000, но уже ежемесячно в течение полугода (до июня). Однако в марте ситуация меняется и сумма надбавки вырастает до 72 500 рублей. Действует она также до июня. В июне же доплату продляют до декабря.«Для сравнения, такой размер зарплаты в нашем вузе соответствует зарплате проректоров, работающих на полной ставке с восьмичасовым рабочим днем. Кроме того, заработная плата сотрудников вуза на аналогичных должностях (помощников ректора) на полной ставке с восьмичасовым рабочим днем… меньше, чем у Кривулько О. И. на 0,5 ставки с четырехчасовым рабочим днем», — возмущаются авторы жалобы.Сам Кривулько, по их словам, при трудоустройстве в вузе не появлялся, инструктаж и прочие обязательные процедуры не проходил.«Важно отметить, что изначально в трудовом договоре режим работы для внешнего совместителя Кривулько О. И. установлен под местное время (с 8:00 до 12:00), что соответствует с 3:00 ночи до 7:00 утра по Москве, рабочее место Кривулько О. И. определено по адресу нахождения работодателя, в данном случае вуза: Республика Бурятия, г. Улан­-Удэ, ул. Ключевская, 40В, строение 1, предусмотрен районный коэффициент и северные надбавки. Уже при заключении трудового договора нам было видно, что для Кривулько О. И., постоянно проживающего и работающего в Москве, условия заведомо невыполнимые», — сообщают сотрудники университета.Позже оформлено дополнительное соглашение к трудовому договору с Кривулько о его переводе на дистанционную работу. Режим работы изменен и установлен с 13:00 до 17:00, что соответствует с 8:00 до 12:00 по Москве, рабочее место Кривулько О. И. тоже изменено и определено по адресу его постоянной регистрации и проживания. Но и тут промах: ведь в это время Кривулько работал в Москве и табелировался по адресу работодателя по основному месту работы, а не у себя дома.«По факту Кривулько О. И. постоянно проживает и имеет основное место работы в г. Москве, на работе в вузе лично никогда не присутствовал… В университете совместитель Кривулько О. И. табелируется по четыре часа в день. По трудовому законодательству внешний совместитель обязан выполнять свою работу лично, не в ущерб, а сверх восьмичасового рабочего дня по основному месту работы. В противном случае считается, что у одного из работодателей работник свои функции не выполняет либо по основному месту работы, либо по совместительству», — пишут авторы жалобы.В мае-­июне этого года правоохранители запросили документы по трудоустройству Кривулько О. И. Тут, по словам авторов жалобы, и случился их конфликт с руководством вуза, которое пыталось убедить их «поправить» документацию, чтобы избежать наказания:«Не желая больше участвовать в подозрительных действиях, некоторые сотрудники написали заявления по собственному желанию, несмотря на наличие у них несовершеннолетних детей, пожилых родителей на иждивении, кредитов и прочих семейных обстоятельств. Кроме того, не выдержав прессинга со стороны руководства вуза, в июле 2023 мы направили заявление в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по факту фиктивного трудоустройства сотрудника Минобрнауки России Кривулько О. И. в нашем вузе».Сами работники уверяют, что в ходе расследования все изложенные ими факты подтвердились.Еще одна мутная история касается граждан одной из дружественных нам стран — бывшей союзной республики, откуда любят приезжать в Россию на заработки. Сюжет таков: в Министерство образования Бурятии поступило обращение с просьбой проверить уровень знаний у иностранных граждан, зачисленных во ВСГУТУ за последние три года.Его авторы говорили, что, во-первых, эти граждане практически не понимают по-­русски, а значит, и вступительные экзамены сдать не могли. Во-­вторых, обучаться физике, химии, алгебре, геометрии, биологии, иным предметам они неспособны, так как до сих пор ничего не усвоили. В-­третьих, математических, химических, физических формул и законов они вообще не знают.«Однако из Министерства образования Бурятии пришел ответ от 6 июня 2023 года, из которого мы поняли, что заместитель министра, видимо, даже и не поняла смысла нашего первого обращения», — пишут они же, но уже в своем заявлении в правоохранительные органы. В нем же они требуют опять же проверить знания студентов, потому что, по их словам, «на самом деле никакие не студенты, а «гастарбайтеры», которые едут в Россию на заработки». А также усилить контроль за приемной кампанией, чтобы подобное не повторялось.Прокуратура Бурятии, к слову, уже запросила у республиканского минобра всю документацию по этому обращению.Но самое любопытное, на наш взгляд, заявление поступило на имя председателя российского Следкома Александра Бастрыкина на этот раз уже от студентов ВСГУТУ. В нем они рассказывают удивительную историю, сюжет которой еще более закрученный, чем в известном классическом произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души».«Мы обучаемся в Восточно­-Сибирском государственном университете технологии и управления с 2021 года одновременно на бюджете по очной форме и на платной основе по заочной форме. Большинство из нас постоянно проживают и работают не в Улан­-Удэ, а в районе Бурятии или в другом регионе. Изначально подавали документы на обучение по заочной форме, чтобы получить образование совмещая с постоянной работой. Очное обучение не позволяет совмещать постоянную работу с обучением из­-за необходимости лично присутствовать на ежедневных дневных занятиях», — пишут они.По их словам, после того, как они подали документы на «заочку», им позвонил человек из приемной комиссии ВСГУТУ и предложил поступить одновременно и на очное отделение. Условия — сказка! На пары ходить не надо, экзамены сдавать не надо, они сами все «нарисуют» — в общем, практически халявный диплом. Плюс ежемесячная стипендия в 9 тыс. рублей и студенческие льготы.Такую щедрость, если верить студентам, в вузе объяснили тем, что недобор студентов может быть чреват дисциплинарными взысканиями, а большой недобор — еще более серьезными последствиями, вплоть до увольнения ответственных лиц: «В сложившейся ситуации наше согласие о зачислении на бюджетное место по очной форме может спасти весь вуз, и это при условии, что фактически посещать занятия и в целом обучение проходить не нужно, сдавать зачеты и экзамены не потребуется. При этом… на 2021/2022 учебный год ВСГУТУ выделено дополнительно 250 бюджетных мест. Приемная комиссия не смогла осуществить прием абитуриентов в полном объеме, в том числе на такие специальности, как наземные транспортно­технологические средства, радиоэлектронные системы и комплексы, технологии деревообрабатывающих производств, самолетостроение, и т. д.».В результате некоторые студенты, не осознавая последствий, согласились. А многих студентов сотрудники приемной комиссии вуза зачисляли даже не ставя их в известность. Но на деле оказалось, что далеко не все преподаватели обрадовались прогуливающим пары и экзамены студентам.«Некоторым из нас позвонили преподаватели кафедр, деканатов и сообщили о том, что мы не выполняем требования очного бюджетного обучения, мол, не посещаем занятия, имеем академическую задолженность, тем самым грубо нарушаем дисциплину и правила внутреннего распорядка. Звонившие преподаватели сообщили нам, что все это является основанием потребовать с нас возмещения расходов из расчета 200 тыс. рублей за один год нашего «обучения», в зависимости от специальности. А в случае если мы откажемся возмещать вузу эти расходы, юридический отдел будет решать с нами вопрос в судебном порядке. Отметим, что и раньше наши знакомые студенты-­очники говорили, что из­-за «мертвых душ», таких как мы, на занятиях из группы в 15–20 человек по списку фактически присутствует не более двух­-трех студентов. На что преподаватели постоянно ругаются, выговаривают свои недовольства почему­-то присутствующим», — говорится в заявлении.«Таким образом, с 2021 года за два года, даже по скромным подсчетам, вузом незаконно получено и израсходовано более 40 млн рублей из федерального бюджета на обучение более 300 несуществующих студентов очной формы обучения», — пишут они.Подводя итог: такая бурная деятельность в вузе не осталась незамеченной, и силовики уже возбудили два уголовных дела. Еще два готовятся к запуску. Пока эти дела обезличены, но в какой­-то момент правоохранители, конечно, предъявят обвинение конкретным должностным лицам ВСГУТУ. Вопрос только — кому? Ведь далеко не во всех документах стоят подписи ректора.С учетом этого возникает вопрос: знал ли господин Сизов, который на данный момент руководит вузом, обо всех этих схемах, которые происходят прямо у него под носом.Нам же остается ждать, чем закончатся все эти истории. И надеяться, что они не навредят престижу высшего образования Бурятии в целом.Фото: egov-buryatia.ru