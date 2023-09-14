В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных

В Бурятии республиканское отделение СФР перечислило около 15 млн рублей работодателям региона за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма, сообщили в пресс-службе отделения.С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека.Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости и предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас это 16 242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям республики, составляет сегодня около 25,5 тыс рублей на сотрудника.Чтобы получить субсидию, нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.Всего в России с заявлениями на субсидии обратились 2,2 тыс работодателей, принявшие на работу 13,2 тыс человек. За консультацией работодатели могут обращаться в региональный контакт-центр по тел. 8(3012) 37-10-20.Фото: egov-buryatia.ru