Общество 14.09.2023 в 16:23

Монголия и США открывают небо

Правительство Монголии одобрило соглашение с США о воздушном сообщении
A- A+
Текст: служба информации "Номер один"
Монголия и США открывают небо
Правительство Монголии на своем очередном заседании в среду одобрило соглашение между правительством Монголии и правительством США о воздушном сообщении по принципу открытого неба, подписанное в Вашингтоне во время визита премьер-министра Монголии в США, сообщило МОНЦАМЭ.

В связи с объявлением правительством 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» министерство дорожно-транспортного развития поставило перед собой цель расширить воздушное сообщение, увеличить маршруты и частоту полетов. Планируется заключить соглашения о воздушном сообщении примерно с 10 странами в период с 2023 по 2024 год.

В результате активной работы по заключению соглашения о воздушном сообщении с США, обсуждения и одобрения проекта этого соглашения на заседании правительства 7 декабря 2022 года важный документ был подписан в ходе официального визита премьер-министра Монголии в США 4 августа.


Заключение межправительственного соглашения о воздушном сообщении создало правовую основу для прямых рейсов между двумя странами. Граждане Монголии смогут с комфортом путешествовать в Соединенные Штаты по доступной цене. Кроме того, это сократит отток капитала из страны, повысит конкурентоспособность национальных авиаперевозчиков, а также расширит сети рейсов.

Фото: montsame.mn
Теги
США Монголия авиа связи

Все новости

В Улан-Удэ к 11 годам строгого режима приговорен гость из Средней Азии
14.09.2023 в 16:52
В Бурятии пострадавшую в горах туристку эвакуировали на вертолете
14.09.2023 в 16:30
Монголия и США открывают небо
14.09.2023 в 16:23
25-летний военный из Бурятии погиб на СВО
14.09.2023 в 15:47
В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
14.09.2023 в 15:29
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
14.09.2023 в 15:05
В Улан-Удэ работник автосалона обманул клиентов на миллионы рублей
14.09.2023 в 14:54
Многодетные семьи Бурятии
14.09.2023 в 14:22
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
14.09.2023 в 14:16
В Бурятии «тетрадной мошеннице» не удалось выйти на свободу
14.09.2023 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ к 11 годам строгого режима приговорен гость из Средней Азии
Он признан виновным в убийстве соотечественника, которого забил кулаками и ногами
14.09.2023 в 16:52
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
Покушение на сбыт «синтетики» в составе организованной группы суд оценил в 8 колонии строгого режима
14.09.2023 в 15:05
Многодетные семьи Бурятии
Республика славится своими крепкими любящими и многодетными семьями
14.09.2023 в 14:22
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В его рамках модернизировано 23 светофора
14.09.2023 в 14:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru