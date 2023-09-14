Общество 14.09.2023 в 16:23
Монголия и США открывают небо
Правительство Монголии одобрило соглашение с США о воздушном сообщении
Правительство Монголии на своем очередном заседании в среду одобрило соглашение между правительством Монголии и правительством США о воздушном сообщении по принципу открытого неба, подписанное в Вашингтоне во время визита премьер-министра Монголии в США, сообщило МОНЦАМЭ.
В связи с объявлением правительством 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» министерство дорожно-транспортного развития поставило перед собой цель расширить воздушное сообщение, увеличить маршруты и частоту полетов. Планируется заключить соглашения о воздушном сообщении примерно с 10 странами в период с 2023 по 2024 год.
В результате активной работы по заключению соглашения о воздушном сообщении с США, обсуждения и одобрения проекта этого соглашения на заседании правительства 7 декабря 2022 года важный документ был подписан в ходе официального визита премьер-министра Монголии в США 4 августа.
Заключение межправительственного соглашения о воздушном сообщении создало правовую основу для прямых рейсов между двумя странами. Граждане Монголии смогут с комфортом путешествовать в Соединенные Штаты по доступной цене. Кроме того, это сократит отток капитала из страны, повысит конкурентоспособность национальных авиаперевозчиков, а также расширит сети рейсов.
Фото: montsame.mn
В связи с объявлением правительством 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» министерство дорожно-транспортного развития поставило перед собой цель расширить воздушное сообщение, увеличить маршруты и частоту полетов. Планируется заключить соглашения о воздушном сообщении примерно с 10 странами в период с 2023 по 2024 год.
В результате активной работы по заключению соглашения о воздушном сообщении с США, обсуждения и одобрения проекта этого соглашения на заседании правительства 7 декабря 2022 года важный документ был подписан в ходе официального визита премьер-министра Монголии в США 4 августа.
Заключение межправительственного соглашения о воздушном сообщении создало правовую основу для прямых рейсов между двумя странами. Граждане Монголии смогут с комфортом путешествовать в Соединенные Штаты по доступной цене. Кроме того, это сократит отток капитала из страны, повысит конкурентоспособность национальных авиаперевозчиков, а также расширит сети рейсов.
Фото: montsame.mn