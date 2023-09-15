В Бурятии взбунтовались студенты и преподаватели колледжа

В отдаленном Тункинском районе, в райцентре Кырен, начал работу филиал Республиканского многоуровневого колледжа. Он организован на месте закрытого филиала Байкальского колледжа недропользования. Соответствующий приказ выпущен министерством образования республики еще в июне. Но вместе с этими переменами рядовых сотрудников, руководство учебного заведения и студентов ждал «сюрприз».За пару дней до 1 сентября в район приехала делегация: представитель минобразования и директора обоих колледжей. Делегация хотела убедиться, что трансформация филиала идет нормально, осмотрела здание, посетила кабинеты, весь коллектив (даже совместители) находился на месте. Нареканий не было. Приехавшим все рассказали, показали. Здание, конечно, не очень новое, но за ним следят: выкрашено, висит тюль, есть цветы и т. д. Все в порядке с дисциплиной. Кстати, делегацию также принял глава Тункинского района.Коллектив, конечно, был уволен из филиала прежнего колледжа. Они написали заявления на трудоустройство в новый. Преподаватели - на преподавательские должности, директор - на директорскую и т. д. Никаких претензий к заявлениям не было.Но перед самым Днем знаний в колледж пришел бывший директор Туранской СОШ Зорикто Гыргешкинов. Он заявил, что назначен директором новооткрывшегося филиала Республиканского многоуровневого колледжа. Коллектив был, откровенно говоря, потрясен.Реакцию людей можно понять. Ведь с момента принятия бурятским минобразования решения о судьбе филиала никто и нигде им не говорил, что при переходе коллектива на новое место работы произойдут кадровые пертурбации. Все должны были занять те же места, что раньше.Шокирован был не только трудовой коллектив. Для представителей районной администрации это также стало большим сюрпризом.1 сентября о том, что происходит, узнали студенты и их родители, которые возмутились новым кадровым назначением. На прошлой неделе негодующие родители направили в адрес министра образования Бурятии Валерия Позднякова обращение, в котором высказали свою принципиальную позицию.«Мы, родители, знаем нашего руководителя филиала как грамотного, имеющего огромный авторитет и уважение общественности, жителей всего нашего района. Наши дети, не только которые сейчас обучаются, но и выпускники, тепло отзываются о ней как о настоящем Учителе.Мы были шокированы, что 1 сентября 2023 года на торжественной линейке озвучили, что руководителем Тункинского филиала назначен Гыргешкинов З. С., бывший директор Туранской СОШ», - написали люди.Как следует из текста обращения, родители всерьез обеспокоены перспективами учебного заведения после назначения Гыргешкинова.«По нашим сведениям, на предыдущем посту он развалил всю работу школы, сейчас в школе остались четыре учителя и около 60 учеников. Мы считаем, что выстроенную годами систему обучения и систему взаимоотношений в филиале он тоже разрушит», - категорически высказались родители министру.Откуда у родителей такие негативные сведения о назначенном директоре, в обращении не поясняется, можно лишь предположить, что в сельском районе, где многие знают друг друга, они передается из уст в уста.Люди заявили: «на сегодняшний день в филиале некому вести уроки, наши дети находятся в непонятной ситуации, нет кураторов, нет учителей…» и сообщили, что также обратились к главе Тункинского района, который «даже не знал о таких изменениях». Под обращением к министру стоит более 50 подписей. Для небольшого филиала это внушительное количество.Главный вопрос Валерию Позднякову таков.- Чем не угодил руководитель, которого обожают студенты колледжа? У наших детей были огромные планы, что в сентябре-октябре завершат свой проект «Каникулы Бонифация» вместе со своими учителями, будут организованы походы, экодесанты. Но сегодняшняя ситуация поломала их мечты, - возмущены тункинцы.Они попросили министра вернуть преподавателей во главе с Лидией Петровой.Что имеют в виду люди, говоря, что нет учителей? Как оказалось, увидев такое отношение к своему заслуженному директору, отдавшему образованию всю жизнь, для которого работа с учащимися – призвание, а не просто должностная обязанность, почетному работнику общего образования России, педагоги отказались трудоустраиваться в новый филиал. Хотя первоначально написали заявления о трудоустройстве.- Весь коллектив, кроме одной преподавательницы, которой через несколько месяцев выходить на пенсию, не перешел в филиал Республиканского многоуровневого колледжа. У нее безвыходное положение… Я еще уговаривала их остаться, но они сказали – если так поступают, то с новым директором работать не хотим, - пояснила события начала сентября сама Лидия Петрова, много лет успешно руководившая упраздненным Тункинским филиалом Байкальского колледжа недропользования.Местная жительница Анна Штифанова, бабушка студентки филиала, в разговоре с «Номер один» сказала, что была очень довольна тем, как работал филиал, когда относился к Байкальскому колледжу недропользования.- У меня его окончил старший внук. Учится внучка. Поэтому с коллективом я хорошо знакома и Лидию Доржеевну очень уважаю. За ее профессионализм, умение наладить контакт с людьми, человечность, уважительность. Знали бы вы, как ее студенты любят, полностью доверяют во всем. Она боролась за каждого ученика. Захочет ребенок бросить учебу – она его убеждала не бросать. Ребенок оканчивал заведение и потом благодарил ее. О том, что студенты перейдут в филиал Многоуровневого колледжа, мы знали. Так как говорили о переходе вместе с коллективом, мы не волновались. Но 1 сентября пришла на линейку, а там новый директор - сын бывшего заврайоно... Нам нужны объяснения, - сказала она.Женщина поддержала возмущенных родителей и подписала обращение к министру. Сейчас студенты находятся на практике, но что потом - абсолютно неясно.- Я недавно была в филиале, там даже расписания не увидела, - поделилась наша собеседница.Сейчас в трансформировавшемся филиале учится ее дочь.- У нас сегодня преподает директор Гыргешкинов и одна преподавательница. И все… Мы знать не знали, что будет другой директор, нас не предупреждали. Это филиал с хорошей репутацией. Там всегда была активная жизнь. Не только учеба, а постоянно куда-то ездили волонтерами, гранты, благотворительность, общественная деятельность. Конечно, я была в шоке, так как думала, что дочь будет учиться при руководстве Лидии Доржеевны. Провалов у нее не было, всегда душой болела за наш филиал, за детей. Зачем с ней так поступили? - спрашивает Людмила.Студенты Тункинского филиала написали министру свое обращение в защиту Лидии Петровой. Молодежь отметила: «Нам тоже хочется уйти». Они также попросили вернуть учителей вместе с любимым директором.В Тункинском филиале складывается мощнейший кризис и на него надо реагировать, пока студенты действительно не разбежались. А преподавательские кадры? Система образования Бурятии разве может позволить себе «разбрасываться» проверенными учительскими кадрами? Особенно в сельской местности?Мы также обратились в минобраз республики за комментариями, но в ведомстве не смогли оперативно ответить на наш запрос.Фото: из архива Л. Петровой