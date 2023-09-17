В Бурятии угонщики предпочитают российский автопром

Подводя итоги летнего периода 2023, российские страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в стране. А «Номер один» выяснил, какой из них возглавил топ Бурятии.Последние несколько лет российский рейтинг самых угоняемых автомобилей возглавляют корейские Hyundai и Kia, время от времени конкурируя с японской линейкой машин Toyota. Преступники отдают предпочтение в первую очередь дорогостоящим транспортным средствам, так как они очень востребованы на черном рынке.Стоит отметить, что 2022 год запомнился угонами авто с целью разбора на детали. На тот период кражи автомобилей выросли по всей стране сразу на 10%. Бурятия также не осталась в стороне. По республике зарегистрировали 224 угона и 74 кражи. До конца года не всех «железных коней» удалось вернуть их законным владельцам.- Из анализа преступлений следует, что в основном угоны совершаются с целью разбора и разукомплектования ТС для дальнейшей перепродажи запчастей и комплектующих. Имеются факты хищения, в основном касающиеся дорогостоящих ТС, для перепродажи в другие регионы, - сообщали ранее в МВД по РБ.Однако в 2023-м лидером в списке угоняемых машин стал российский автопром. В Министерстве внутренних дел по Республике Бурятия нам сообщили, что самыми угоняемыми на сегодняшний день являются автомобили российского производства марки «ВАЗ», не оборудованные охранными системами защиты.По информации Управления уголовного розыска МВД Бурятии, по итогам восьми месяцев 2023 года в республике зарегистрировано 98 угонов и 52 кражи автомототранспорта. Пока из них вернули владельцам лишь 110.- Чаще всего угоны и хищения транспорта совершаются с дворовых территорий, где его паркуют хозяева. Крайне редко - из гаражей. Имеется единичный случай угона машины с подземной автостоянки. В большинстве случаев автомототранспортные средства злоумышленники угоняют, чтобы покататься. Как следствие, такой транспорт полицейские нередко обнаруживают после совершения на нем ДТП, - рассказали в МВД по РБ.Одним из таких странных дорожно-транспортных происшествий стал случай в Баргузинском районе. Этим августом пьяный мужчина угнал автомобиль вместе со спящим внутри хозяином. По итогу нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Истинный хозяин авто, который спал на переднем сидение, проснулся лишь в момент ДТП.Также не менее редки случаи угона автомобилей подростками. Как, например, история с 16-летним парнем, угнавшим у родителей Fielder и устроившим тройное ДТП на проспекте Автомобилистов. По итогу несколько человек доставлено в больницу с тяжелыми травмами. Как оказалось, несовершеннолетние пассажиры катались по городу в сильном алкогольном опьянении.- Обычно преступники совершают угон или хищение транспорта путем проворота замка водительской двери, а затем и замка зажигания в целях запуска двигателя (так называемые «отмычки», «наглый ключ») либо заводят мотор, замыкая электропроводку, - сообщили в МВД.Основная проблема, конечно же, в том, что многие машины не оснащены средствами защиты.- Анализ показал, что практически все угнанные или похищенные автомашины не имели систем защиты, кроме стандартных, предусмотренных заводом-изготовителем. Имелись случаи халатного отношения собственников к своим транспортным средствам: оставление автомобиля с ключом в замке зажигания, оставление возле дома, в ограде частного дома либо в гараже с открытым доступом через входную дверь со двора. При этом машины не запирались либо не были поставлены под систему охраны, - объяснили в МВД по РБ.В целях профилактики недопущения краж и угонов автомототранспорта собственникам советуют парковать машины в гаражи, на охраняемые и оборудованные системами видеонаблюдения паркинги, стоянки. А также оборудовать свои автомобили противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства, GPS (ГЛОНАСС) и GSM-маяки: блокирующие приспособления для рулевой колонки, педалей или рычага переключения передач, звуковую сигнализацию.- Рекомендуется использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, расположенное в потайных местах автомобиля, - подчеркивают в правоохранительных органах.Есть и другой способ избежать угона - граффити. Машины, имеющие яркий узор или полноценный рисунок, практически не подвержены хищению, поскольку легко опознаваемы.Фото: pixabay.com