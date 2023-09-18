Общество 18.09.2023 в 10:02

В Бурятии дорожников поймали на незаконной добыче гравия

Компания-нарушитель оштрафована
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дорожников поймали на незаконной добыче гравия
Бурприроднадзор выявил факт незаконной добычи песчано-гравийный смеси у села Покровка в Прибайкальском районе. Ею занималась компания «Нардеван Строй», занимающаяся ремонтом дорог. Разрешительных документов на добычу у фирмы не было.

«По решению Октябрьского райсуда Улан-Удэ и Верховного суда Бурятии на «Нардеван Строй» возложена обязанность возместить ущерб, причиненный недрам РФ, в размере более 450 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

Фото: Бурприроднадзор

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