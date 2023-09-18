В Бурятии дорожников поймали на незаконной добыче гравия

Бурприроднадзор выявил факт незаконной добычи песчано-гравийный смеси у села Покровка в Прибайкальском районе. Ею занималась компания «Нардеван Строй», занимающаяся ремонтом дорог. Разрешительных документов на добычу у фирмы не было.«По решению Октябрьского райсуда Улан-Удэ и Верховного суда Бурятии на «Нардеван Строй» возложена обязанность возместить ущерб, причиненный недрам РФ, в размере более 450 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.Фото: Бурприроднадзор