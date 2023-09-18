Общество 18.09.2023 в 12:31
В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО
Он сообщил о продолговатом ангаре размером с трехэтажный дом в небе
Текст: Евгения Гармаева
В своем телеграм-канале бурятский религиозный деятель Дамба Аюшеев сообщил подписчикам о необычном случае.
Дамба Аюшеев считает, что «таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамба ламы Этигэлова». Напомним, Дамба Аюшеев занимает пост Главы буддийской Сангхи России.
«Надежный человек сообщил, что он сегодня утром видел продолговатый ангар размером с трехэтажный дом над аршааном Хамба ламы Дармаева на Тапхаре. Изнутри с этого ангара исходили красные линии лучей. На лицо посещение НЛО»,- пишет он.
Фото: pixabay.com