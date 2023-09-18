В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО

В своем телеграм-канале бурятский религиозный деятель Дамба Аюшеев сообщил подписчикам о необычном случае.

«Надежный человек сообщил, что он сегодня утром видел продолговатый ангар размером с трехэтажный дом над аршааном Хамба ламы Дармаева на Тапхаре. Изнутри с этого ангара исходили красные линии лучей. На лицо посещение НЛО»,

