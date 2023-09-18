Общество 18.09.2023 в 12:31

В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО

Он сообщил о продолговатом ангаре размером с трехэтажный дом в небе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО

В своем телеграм-канале бурятский религиозный деятель Дамба Аюшеев сообщил подписчикам о необычном случае.

«Надежный человек сообщил, что он сегодня утром видел продолговатый ангар размером с трехэтажный дом над аршааном Хамба ламы Дармаева на Тапхаре. Изнутри с этого ангара исходили красные линии лучей. На лицо посещение НЛО», 

- пишет он.
Дамба Аюшеев считает, что «таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамба ламы Этигэлова». Напомним, Дамба Аюшеев занимает пост Главы буддийской Сангхи России.




Фото: pixabay.com

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