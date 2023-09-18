Общество 18.09.2023 в 12:58

Мэрия Улан-Удэ твердо обещает провести слушания по суперколонии на Стеклозаводе

Граждан призывают взглянуть на проект с разных сторон
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Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ твердо обещает провести слушания по суперколонии на Стеклозаводе
В Улан-Удэ определяется дата и место проведения слушаний по поводу возможного строительства в микрорайоне Стеклозавод огромного объекта ФСИН на 3000 мест. Напомним, там планируется разместить СИЗО и колонию. Известие об этом всколыхнуло местных жителей.

Как отмечают в мэрии, слушания должны пройти так, чтобы жителям было максимально удобно выразить свое мнение.

«Мы определимся в ближайшее время, и в обязательном порядке данная информация будет доведена до жителей. К нам также поступили обращения от граждан, которые просили персонально уведомить их. Мы, конечно, это обязательно сделаем», - заверяют чиновники.

Что будет, есть вердикт публичных слушаний окажется отрицательным. В мэрии в связи с этим напоминают слова главы Бурятии Алексея Цыденова, который на встрече с жителями микрорайона сказал, что если они не захотят, то этого объекта там не будет.

Однако городские власти призывают жителей всесторонне взглянуть на потенциальный объект УФСИН на Стеклозаводе.

«В этом проекте есть административная часть полностью, прокуратура, адвокатура, судебные залы, места содержания заключенных, вся инфраструктура. Такой объект становится местом притяжения, формирует вокруг себя инфраструктуру - дороги, сети, средний и малый бизнес начинает работать - у них появляется рынок, появляются люди, которые пользуются их услугами», - считают в мэрии.

Как отметили власти, под новый объект рассматривался и Спиртзаводской тракт.

«Это была самая первая мысль. Но учитывая геометрические параметры, его там не получается разместить», - пояснили в мэрии.

Фото: «Номер один»
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