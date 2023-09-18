Общество 18.09.2023 в 17:36

Жителей Бурятии пустят посмотреть на птиц, улетающих в Юго-Восточную Азию

Это произойдет впервые
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Текст: Петр Санжиев
Жителей Бурятии пустят посмотреть на птиц, улетающих в Юго-Восточную Азию
В Джидинском районе Бурятии людям впервые позволят посмотреть на перелетных птиц, которые осенью покидают территорию России. Улетая на зимовку в Индокитай и Африку, они останавливаются, чтобы отдохнуть и поесть на джидинских озерах. Для желающих организуют орнитологические туры.

Речь идет о Белых озерах – Верхнем и Нижнем, которые находятся в пределах Боргойского заказника (объект регионального значения с 1979 г.).

«Приглашаем всех как можно больше узнать о своей Родине, о Бурятии, посещая такие интересные места. Боргойский заказник – одно из крупнейших мест в Евразии, где во время миграции птицы останавливаются на отдых», - говорят организаторы.

В подобные сезонные периоды там можно наблюдать более трехсот видов разных птиц.

«Тысячные стаи уток, гусей. По берегам озер гуляют величавые лебеди. Много краснокнижных видов птиц, таких как сапсан, черный аист, дрофа и т.д. Воздух наполнен их голосами. Это незабываемо. Если такое чудо есть у нас в республике, то каждый должен его увидеть», - считают организаторы.

Вокруг озер особые солончаковые почвы, а сами они неглубокие и насыщены кормом для пернатых.

Весной на каждом из Белых озер была создана смотровая площадка, с которых можно наблюдать за птицами. Есть аншлаги, на которых размещена информация о краснокнижных видах птиц, которых можно встретить в заказнике, а также о правилах поведения туристов.

Весной в Боргойском заказнике прошли орнитологические туры, в ходе которых можно было наблюдать за прилетом птиц из дальних краев. Осенние туры проводятся впервые.

В заказнике намерены принять у себя и организованные группы школьников – для них пройдут выездные уроки биологии, зоологии. График уже составлен.

Кроме наблюдения за осенним перелетом птиц, для желающих могут одновременно организовать посещение музеев Джидинского района, фермерской стоянки с домашними животными, проведут катание на лошадях и т. д. Можно даже организовать дегустацию знаменитой боргойской баранины в кафе.

Информация о предстоящем «птичьем» мероприятии в Джидинском районе разослано по туркомпаниям. Чтобы рассказать туристам, что за птица находится перед ними, тургруппу будет сопровождать гид, разбирающийся в этом.

Туристов призывают взять с собой бинокли, чтобы они могли лучше разглядеть птиц. Местная школа тоже может предоставить такие бинокли.

Птицы улетают из Бурятии на юг вместе со своим потомством, так что можно будет увидеть и их молодое поколение, вставшее на крыло. Белые озера расположены в 22 км от райцентра Петропавловка. Рядом с водоемами есть село Белоозерск (в километре от одного из озер).

Фото: russianstock.ru
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