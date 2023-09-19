Общество 19.09.2023 в 15:33

В Бурятии задержится теплая осень

Местами пройдут кратковременные дожди
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии задержится теплая осень

В Бурятгидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей республики в ближайшие дни.

Так, 20 сентября по районам республики погода ночью будет без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а утром при прояснении будет туман. Ветер переменный, ночью слабый, а днем 6-12 м/с. Температура ночью +3, +8 градусов, местами опустится до – 1, – 6 градусов.

В Улан-Удэ 20 сентября погода без осадков. Ночью 4-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Ветер ночью слабый, днем переменный 6-11 м/с.

21 и 22 сентября ночью в Бурятии преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, местами до -2,-7. Днем +16,+21, местами +11,+15.


Фото: Номер один

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