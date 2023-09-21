В столице Бурятии высадили рябиновую аллею в честь участников СВО
В Улан-Удэ рядом с Музыкально-гуманитарным лицеем имени Д. Аюшеева возвели два места отдыха: сквер «Переменка» и рябиновую аллею в честь погибших участников СВО, сообщают в мэрии.
Ранее на месте сквера «Переменка» находился большой пустырь. Сейчас здесь появился мостик и декоративная телега, оборудованы дорожки и установлены скамейки с навесами, спортивный уголок. Также высажены цветы, установлена стела. Что касается аллеи, дерево выбрали не просто так.
«Неслучайно мы выбрали для высадки аллеи саженцы рябины, ведь рябина для большинства из нас символизирует Родину и перекликается с образом самой России - сердечной, радушной, всегда умеющей за себя постоять. А ученики лицея будут ухаживать за аллеей, свято хранить память и чтить вклад героев, отдавших свои жизни за свободу своей страны»,
- рассказали в МГЛ.
Фото: pixabay.com