В столице Бурятии высадили рябиновую аллею в честь участников СВО

В Улан-Удэ рядом с Музыкально-гуманитарным лицеем имени Д. Аюшеева возвели два места отдыха: сквер «Переменка» и рябиновую аллею в честь погибших участников СВО, сообщают в мэрии.

Ранее на месте сквера «Переменка» находился большой пустырь. Сейчас здесь появился мостик и декоративная телега, оборудованы дорожки и установлены скамейки с навесами, спортивный уголок. Также высажены цветы, установлена стела. Что касается аллеи, дерево выбрали не просто так.