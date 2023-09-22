Фермеров Бурятии будут награждать за высокие урожаи

Министерство сельского хозяйства Бурятии намерено вручить медали за самую высокую урожайность. Как сообщили в Минсельхозе, награды будут вручаться за достижение результатов от 23 центнеров с гектара и выше для зерновых культур.«Это отличная возможность для каждого агрария продемонстрировать свои навыки и получить заслуженное признание. Более высокая урожайность не только способствует укреплению престижа хозяйства в глазах населения, но и приносит значительную прибыль. Мы верим, что вместе мы сможем достичь высоких результатов и обеспечить преуспевание нашего региона в сельском хозяйстве. Мы с нетерпением ждем итогов вашей работы и надеемся на успешные результаты» - поделились в отделе растениеводства Минсельхоза Бурятии.Как уточнили в министерстве, медали будут вручать на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ в ноябре этого года.Фото: Минсельхоз Бурятии