Общество 22.09.2023 в 14:45

Фермеров Бурятии будут награждать за высокие урожаи

Передовикам вручат медали от республиканского Минсельхоза
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Текст: Андрей Константинов
Фермеров Бурятии будут награждать за высокие урожаи
Министерство сельского хозяйства Бурятии намерено вручить медали за самую высокую урожайность. Как сообщили в Минсельхозе, награды будут вручаться за достижение результатов от 23 центнеров с гектара и выше для зерновых культур.

«Это отличная возможность для каждого агрария продемонстрировать свои навыки и получить заслуженное признание. Более высокая урожайность не только способствует укреплению престижа хозяйства в глазах населения, но и приносит значительную прибыль. Мы верим, что вместе мы сможем достичь высоких результатов и обеспечить преуспевание нашего региона в сельском хозяйстве. Мы с нетерпением ждем итогов вашей работы и надеемся на успешные результаты» - поделились в отделе растениеводства Минсельхоза Бурятии.

Как уточнили в министерстве, медали будут вручать на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ в ноябре этого года.

Фото: Минсельхоз Бурятии
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