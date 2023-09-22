В Бурятии пройдет массовая проверка водителей

Для профилактики дорожно-транспортного травматизма и пресечения нарушений ПДД в эту пятницу и выходные дни на дорогах Бурятии пройдут массовые проверки водителей. Для этого в районы республики направят дополнительные экипажи ДПС, сообщили в Госавтоинспекции.«Сегодня наряды полиции будут усилены в Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах», - предупреждают в ГИБДД.Фото: МВД Бурятии