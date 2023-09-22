Общество 22.09.2023 в 15:05
В Бурятии пройдет массовая проверка водителей
В районы республики направят дополнительные экипажи ДПС
Текст: Андрей Константинов
Для профилактики дорожно-транспортного травматизма и пресечения нарушений ПДД в эту пятницу и выходные дни на дорогах Бурятии пройдут массовые проверки водителей. Для этого в районы республики направят дополнительные экипажи ДПС, сообщили в Госавтоинспекции.
«Сегодня наряды полиции будут усилены в Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах», - предупреждают в ГИБДД.
Фото: МВД Бурятии
«Сегодня наряды полиции будут усилены в Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах», - предупреждают в ГИБДД.
Фото: МВД Бурятии
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