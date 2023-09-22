Столицу Бурятии посетил легендарный путешественник Валентин Ефремов

В Улан-Удэ приехал легендарный путешественник, пилот-воздухоплаватель и член Русского географического общества Валентин Ефремов, сообщают в администрации города. В 2007 году он перелетел через озеро Байкал на воздушном шаре.



«В Улан-Удэ я приехал как к себе домой, меня с Бурятией очень многое связывает. Что, думаете, люди говорят об Улан-Удэ? Я столько слышал хорошего! Отзывы такие – в последние годы, говорят, у вас началось сильнейшее развитие, чистые улицы, мусора нет. Это говорит о культуре народа, об отношении народа к своей земле. Туризм здесь бесподобен, много особенных мест силы. Меня здесь тепло встретили, другим путешественникам я тоже рассказываю, что Бурятия вам всегда будет рада и примет с распростертыми объятиями»,

- рассказывает Валентин Ефремов.



Воздухоплаватель Валентин Ефремов вписан ряд новых страниц в экологическую летопись планеты, в «Красную книгу» Байкала и даже в «Книгу рекордов Гиннесса». Свою новую экспедицию он начал в апреле – из Нижнего Новгорода на Крайний Север, проехав уже более 25 тысяч километров на своей «буханке».Фото: администрация города