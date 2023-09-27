Общество 27.09.2023 в 06:00

В Бурятии ждут пиролу

Подзабытый коронавирус может снова заявить о себе
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии ждут пиролу
Порядком подзабытый и вытесненный в 2022 году вооруженным конфликтом в Украине СOVID-19 снова напомнил о себе резко выросшей заболеваемостью и госпитализациями в западных регионах страны.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за последнюю неделю в стране выявлено 11,5 тыс. заболевших, а почти 2 тысячи из них госпитализировано. В Бурятии, по данным сайта, за сентябрь количество новых выявлений COVID-19 формально невелико: в среднем по 11 новых случаев в неделю. Однако вряд ли статистика дает истинную картину, поскольку число тестирований на коронавирус в регионе резко упало в 2023 году по сравнению с предыдущими годами. А число заболевших непонятно какими «острыми вирусными заболеваниями» растет.

Напомним, что симптомы новых штаммов коронавируса - омикрона, пиролы и им подобных, по данным российских эпидемиологов, это повышенная температура, боль в горле, головная боль, слабость и общее недомогание вместе с продолжительным кашлем. Впрочем, все эти симптомы могут наблюдаться и при гриппоподобных заболеваниях, в том числе ОРВИ, заболеваемость которыми, по данным Управления Роспотребнадзора Бурятии, выросла на 50% в сентябре и продолжает расти.

В контролирующем ведомстве вспышки инфекций объясняют тем, что в «осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями».

Добавим, что пока в пресс-службе Роспотребнадзора сообщают, что о введении жестких ограничительных мер, например, о масочном режиме, речи не идет. Ведь формально высокозаразную пиролу пока в России не обнаружили. Поскольку контакты РФ с Европейским союзом, где с августа бушует этот штамм, из-за обострения геополитики резко сократились с 2022 года. Соответственно, пока паниковать нет причин. И если новый масочный режим и будет введен, то лишь по весьма серьезным основаниям, отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве ссылаются на недавний приказ главного санитарного врача РФ о профилактике гриппа и коронавируса в эпидсезоне 2023-2024, в котором предусмотрена в некоторых случаях отмена массовых мероприятий и учебно-образовательного процесса. Решение об этом будут принимать главы регионов по согласованию с противоэпидемическими штабами.

Впрочем, в Бурятии некоторые локальные меры уже вводятся, например масочный режим в медучреждениях. Медики готовятся к наплыву больных ОРВИ, гриппа и коронавируса и в стационарах региона, по примеру известного московского временного ковидного госпиталя в Коммунарке, который уже возобновил свою работу.

В Роспотребнадзоре уверены, что в стране имеются эффективные тесты, которые могут выявлять новый штамм СOVID-19, и медикаменты, необходимые для лечения.

А то, что пирола скоро появится и в Бурятии, мало кто сомневается: четыре регулярных ежедневных рейса в Москву наверняка привезут инфекцию из столицы страны, если туда из ЕС попадет новый штамм коронавируса. Пик заболеваемости ожидается к ноябрю 2023 года, когда в республике похолодает.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ, «эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 остается стабильной. Показатель заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе сохранялся на уровне предыдущей, 37-й недели 2023 года. По результатам лабораторного мониторинга в республике отмечается циркуляция респираторных вирусов негриппозной этиологии, преобладающим является риновирус».

В Бурятии, как и в целом по стране, проводится прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день в республике привито уже более 143 тыс. человек. Напоминаем, что прививку рекомендуется сделать заранее перед подъемом заболеваемости, чтобы к началу эпидсезона успели выработаться антитела. В республике вакцинация проводится во всех лечебно-профилактических организациях: поликлиниках, центральных районных больницах, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

Медики между тем рекомендуют, не дожидаясь ухудшения ситуации, принимать свои меры профилактики. И лицам, ослабленным предыдущими вспышками ковида, пожилым людям с хроническими заболеваниями необходимо прежде всего сократить пребывание в общественных местах и использовать медицинские маски.

Фото: «Номер один»
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коронавирус

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