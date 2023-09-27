Общество 27.09.2023 в 17:53

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии назвали гордостью России

Он входит в пятерку лучших центров страны
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Текст: Иван Иванов
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии назвали гордостью России
В целях аудита и для оказания организационно-методической поддержки медицинских организаций Бурятию посетила комиссия НМИЦ Терапии и профилактической медицины  Минздрава России.

«Центр общественного здоровья и медпрофилактики Бурятии входит в ТОП-5 Центров общественного здоровья России и его с уверенностью можно назвать гордостью Российской Федерации» - так оценила работу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики им. В.Р Бояновой Екатерина Иванова, руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах НМИЦ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Напомним, что в  этом году Центр общественного здоровья и медицинской профилактики отмечает вековой юбилей — это значимое событие, к которому профилактологи Бурятии подошли с высокими результатами.

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