Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии назвали гордостью России

В целях аудита и для оказания организационно-методической поддержки медицинских организаций Бурятию посетила комиссия НМИЦ Терапии и профилактической медицины Минздрава России.«Центр общественного здоровья и медпрофилактики Бурятии входит в ТОП-5 Центров общественного здоровья России и его с уверенностью можно назвать гордостью Российской Федерации» - так оценила работу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики им. В.Р Бояновой Екатерина Иванова, руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах НМИЦ ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.Напомним, что в этом году Центр общественного здоровья и медицинской профилактики отмечает вековой юбилей — это значимое событие, к которому профилактологи Бурятии подошли с высокими результатами.