В Улан-Удэ продлили сроки действия льготы на проезд по пересадочному тарифу

На 44 сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов единогласно поддержали увеличение срока действия пересадочного тарифа - с 1 часа до 1.5 часов. Об этом попросили сами жители. Речь идет о льготе на проезд - горожане могут воспользоваться муниципальным транспортом, а затем пересесть на трамвай (и наоборот), но при этом заплатить только за 1 поездку. Главное условие – воспользоваться одной и той же банковской картой в течение 1.5 часов.

«Мы увеличиваем время во второй раз по запросам жителей. Первоначально мы расширили время с 40 минут до 60 минут. Сейчас нагрузка на дороги увеличивается, плотность тоже растет, поэтому хорошо, что мы своевременно это решение обсудили, жители смогут более активно пользоваться пересадочным тарифом, соответственно, это разгрузит дороги»,

- прокомментировал Сергей Бурдиков, председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

