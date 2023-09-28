Общество 28.09.2023 в 12:45

Жителям Улан-Удэ продают сомнительные семена овощей

Они не включены в Государственный реестр селекционных достижений
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Текст: Номер один
Жителям Улан-Удэ продают сомнительные семена овощей
Государственными инспекторами Россельхознадзора с 20 по 26 сентября года проведено четыре выездных обследования торговых точек в Улан-Удэ, где ИП Дугарова Д.Ц. и ИП Дугарова Ц.С. продают пакетированные семена овощных культур.

В ходе обследований выявлена реализация семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, сообщили в межрегиональном управлении санитарного ведомства.

В их числе: томат «Долгохранящийся», «Всем на зависть», «Безрассадный», «Мамонтёнок», морковь «Карамелька красная», «Детская сладкая», «Бабушкин припас», «Детское лакомство», «Зимний десерт», «Чурчхела белая», «Медово — сахарная», свекла столовая «Рафинадная», «Здоровый румянец», огурец «Пасадена», «Пучковое великолепие», «Бочковый в запас» и т.д. Всего выявлено 63 партии таких семян.

Согласно законодательству, запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозрастений, если их сорта и гибриды не включены в государственный реестр.
По результатам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выдано четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Всего с начала года в Бурятии обследовано около 6000 партий семян, объявлено 119 предостережений в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. Хозяйствующим субъектам рекомендовано принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.

Фото: 38.fsvps.gov.ru

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