Общество 28.09.2023 в 13:31
В Бурятии разрешат запускать беспилотники
Это связано с включением республики в стратегию развития беспилотной авиации
Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии приняли решение ослабить запрет на использование беспилотников. Как сообщили в республиканском Минтрансе, использовать БПЛА можно будет практически над всей территорией республики. Полеты нельзя будет проводить только над объектами топливно-энергетического комплекса и Росгвардии. Проект соответствующего указа уже готов, но еще не подписан.
В Минтрансе уточнили, что изменение позиции в отношении запуска дронов связано с поручением президента России Владимира Путина о развитии беспилотной авиации. Бурятия стала одним из регионов, где до 2030 года и на перспективу до 2035-го будет реализована Стратегия развития беспилотной авиации России.
«Основная цель стратегии - создать полноценную отрасль использования гражданских беспилотников и достигнуть независимости в технологии производства БПЛА. Стратегией определены направления развития беспилотной авиации, целевые показатели, перечень необходимых мероприятий. В связи с этим появилась необходимость ослабить ранее введенный запрет на использование беспилотников на территории Бурятии», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.
Новые правила использования БПЛА вступят в силу со дня опубликования указа на официальном портале правительства Бурятии.
Напомним, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов был введен в республике с 19 октября 2022 года вместе с режимом «базовой готовности». Исключение составили беспилотники, используемые органами власти, организациями, выполняющими гособоронзаказ, а также другими организациями и физическими лицами по договору с органами власти.
Фото: «Номер один»
В Минтрансе уточнили, что изменение позиции в отношении запуска дронов связано с поручением президента России Владимира Путина о развитии беспилотной авиации. Бурятия стала одним из регионов, где до 2030 года и на перспективу до 2035-го будет реализована Стратегия развития беспилотной авиации России.
«Основная цель стратегии - создать полноценную отрасль использования гражданских беспилотников и достигнуть независимости в технологии производства БПЛА. Стратегией определены направления развития беспилотной авиации, целевые показатели, перечень необходимых мероприятий. В связи с этим появилась необходимость ослабить ранее введенный запрет на использование беспилотников на территории Бурятии», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.
Новые правила использования БПЛА вступят в силу со дня опубликования указа на официальном портале правительства Бурятии.
Напомним, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов был введен в республике с 19 октября 2022 года вместе с режимом «базовой готовности». Исключение составили беспилотники, используемые органами власти, организациями, выполняющими гособоронзаказ, а также другими организациями и физическими лицами по договору с органами власти.
Фото: «Номер один»
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