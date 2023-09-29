Общество 29.09.2023 в 15:31

В Улан-Удэ начали осенний сезон посадок деревьев и кустарников

В сквере «Журавли» высадили саженцы клена Гиннала и тополя серебристого
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ начали осенний сезон посадок деревьев и кустарников
В Улан-Удэ стартовал осенний сезон посадок деревьев и кустарников по муниципальной программе «Зеленый город», сообщает Комитет городского хозяйства. Этой осенью на улицах и общественных пространствах высадят 1951 саженцев яблони, клена Гиннала, черемухи Маака, дерена белого, стелющегося хвойника, рябины, ели, акации, серебристого тополя, боярышника. Это дополнительно к тем 3300 саженцам, которые высадили весной.

Первым местом посадок стал сквер «Журавли». Здесь высадили 20 крупномерных саженцев клена Гиннала и 15 тополей серебристых.

«Ранее по улицам Борсоева и Николая Петрова высадили тополя серебристые беспуховые. Они показали хороший рост и приживаемость, поэтому будем их высаживать. Тополь хорошо выделяет кислород и очищает воздух от вредных примесей. В целом мы перешли от количества к качеству – высаживаем крупномерные саженцы выше 2 метров, чтобы они могли быстрее вырасти в большое дерево», – сказал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В этом году по программе «Зеленый город» были высажены первые саженцы из городского питомника зеленых насаждений. Он открыт впервые с советских времен для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города.

Также идет посадка крупномерных деревьев при помощи агрегата-пересадчика. Этой осенью будет высажено более 60 деревьев.

Программа «Зеленый город» инициирована в 2019 году мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Ранее более 20 лет за деревьями не велся  комплексный уход, хотя многие деревья и кустарники необходимо было менять, подрезать, сажать новые. Всего за три года действия программы высажено более 70 тыс саженцев на общественных территориях, 25 тыс - на придомовых пространствах.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
город экология деревья

Все новости

Его позывной - «Тайга»
29.09.2023 в 16:27
В Улан-Удэ открылся новый учебный корпус медицинского колледжа
29.09.2023 в 15:39
В Улан-Удэ начали осенний сезон посадок деревьев и кустарников
29.09.2023 в 15:31
Территорию возле театра в Улан-Удэ пришлось оцепить из-за бесхозного рюкзака
29.09.2023 в 15:20
В Бурятии Роспотребнадзор защитил клиентов установщика окон
29.09.2023 в 14:43
Житель Бурятии исчез после возвращения из командировки
29.09.2023 в 14:09
В Улан-Удэ врача поймали на мошенничестве
29.09.2023 в 13:53
Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
29.09.2023 в 12:35
В Бурятии осталось шесть блокадников
29.09.2023 в 12:20
В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя
29.09.2023 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
Его позывной - «Тайга»
Золотая Звезда Героя России передана родным и близким Жаргала Гомбоева
29.09.2023 в 16:27
В Улан-Удэ открылся новый учебный корпус медицинского колледжа

В образовательном учреждении обучается более 1300 студентов

29.09.2023 в 15:39
В Бурятии Роспотребнадзор защитил клиентов установщика окон
С индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскано более 42 тыс рублей  
29.09.2023 в 14:43
В Бурятии осталось шесть блокадников
Ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей
29.09.2023 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru