В Улан-Удэ начали осенний сезон посадок деревьев и кустарников

В Улан-Удэ стартовал осенний сезон посадок деревьев и кустарников по муниципальной программе «Зеленый город», сообщает Комитет городского хозяйства. Этой осенью на улицах и общественных пространствах высадят 1951 саженцев яблони, клена Гиннала, черемухи Маака, дерена белого, стелющегося хвойника, рябины, ели, акации, серебристого тополя, боярышника. Это дополнительно к тем 3300 саженцам, которые высадили весной.Первым местом посадок стал сквер «Журавли». Здесь высадили 20 крупномерных саженцев клена Гиннала и 15 тополей серебристых.«Ранее по улицам Борсоева и Николая Петрова высадили тополя серебристые беспуховые. Они показали хороший рост и приживаемость, поэтому будем их высаживать. Тополь хорошо выделяет кислород и очищает воздух от вредных примесей. В целом мы перешли от количества к качеству – высаживаем крупномерные саженцы выше 2 метров, чтобы они могли быстрее вырасти в большое дерево», – сказал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В этом году по программе «Зеленый город» были высажены первые саженцы из городского питомника зеленых насаждений. Он открыт впервые с советских времен для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города.Также идет посадка крупномерных деревьев при помощи агрегата-пересадчика. Этой осенью будет высажено более 60 деревьев.Программа «Зеленый город» инициирована в 2019 году мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Ранее более 20 лет за деревьями не велся комплексный уход, хотя многие деревья и кустарники необходимо было менять, подрезать, сажать новые. Всего за три года действия программы высажено более 70 тыс саженцев на общественных территориях, 25 тыс - на придомовых пространствах.Фото: ulan-ude-info.ru