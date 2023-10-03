Общество 03.10.2023 в 12:00
«Заманила в лес и устроила казнь»
Под Новосибирском школьница изрезала 13-летнюю подругу до полусмерти
Текст: Номер один
В Новосибирской области 14-летняя девочка изуродовала подругу. ЧП произошло 1 октября в Новосибирском районе. По данным следствия, девочки были в лесу. Они поссорились, и одна из них достала канцелярский нож. Она начала бить им подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться, убежать. СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство. Что известно о девочках - в материале КП-Новосибирск.
13-летняя Катя* и 14-летняя Лена* были подружками. Жили в одном поселке, вместе ходили в школу. Они перевелись туда в третьем классе. Как говорят местные жители, обе девочки из благополучных семей, тихие и спокойные.
Накануне трагедии по чатам поселка разлетелось сообщение о пропаже Кати.
- Ориентировка появилась в местном чате. Там говорились о том, что пропала семиклассница. Все стали собираться на поиски, но потом написали, что ребенка нашли. И тишина. Никаких подробностей не давали, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Пока 13-летнюю девочку собирались искать, она боролась с одноклассницей.
- Она вырвалась и даже раненая смогла кому-то позвонить, - рассказали КП-Новосибирск знакомые Кати. - Когда ее нашли раненой в лесу, она еще назвала имя той, кто на нее напал. Это была Лена. Она заманила ее в лес и устроила своеобразную казнь. Из-за чего произошел конфликт, непонятно, есть версия, что старшая завидовала красоте младшей. Хотя, честно говоря, обе девчонки симпатичные. И такая причина просто не укладывается в голове... Тем более, подружками были.
Катю отвезли в больницу, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. А к 14-летней Лене приехали домой. Ее задержали, и сейчас решают вопрос об избрании ей меры пресечения. По закону ей грозит максимум 6 лет колонии за покушение на убийство.
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
13-летняя Катя* и 14-летняя Лена* были подружками. Жили в одном поселке, вместе ходили в школу. Они перевелись туда в третьем классе. Как говорят местные жители, обе девочки из благополучных семей, тихие и спокойные.
Накануне трагедии по чатам поселка разлетелось сообщение о пропаже Кати.
- Ориентировка появилась в местном чате. Там говорились о том, что пропала семиклассница. Все стали собираться на поиски, но потом написали, что ребенка нашли. И тишина. Никаких подробностей не давали, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Пока 13-летнюю девочку собирались искать, она боролась с одноклассницей.
- Она вырвалась и даже раненая смогла кому-то позвонить, - рассказали КП-Новосибирск знакомые Кати. - Когда ее нашли раненой в лесу, она еще назвала имя той, кто на нее напал. Это была Лена. Она заманила ее в лес и устроила своеобразную казнь. Из-за чего произошел конфликт, непонятно, есть версия, что старшая завидовала красоте младшей. Хотя, честно говоря, обе девчонки симпатичные. И такая причина просто не укладывается в голове... Тем более, подружками были.
Катю отвезли в больницу, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. А к 14-летней Лене приехали домой. Ее задержали, и сейчас решают вопрос об избрании ей меры пресечения. По закону ей грозит максимум 6 лет колонии за покушение на убийство.
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области