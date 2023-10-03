Силовики Бурятии отправили в зону СВО шесть автомобилей

В Бурятии сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета приобрели для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, шесть автомобилей, обладающих повышенной проходимостью по бездорожью.Внедорожники отправлены бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Все машины подготовлены, перекрашены в защитный цвет и укомплектованы грязевой резиной, сообщили в республиканском управлении ФССП.Фото: r03.fssp.gov.ru