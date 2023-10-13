Вопрос: «Кто имеет право на покупку субсидируемых билетов на самолет?» Матвей О.

Согласно п. 3 правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215, к льготным категориям граждан, имеющим право на субсидируемые авиабилеты относятся:

1. Молодежь до 23 лет.

2. Женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

3. Дети с инвалидностью вместе с сопровождающими.

4. Взрослые с инвалидностью первой группы и их сопровождающие. Инвалиды с детства второй и третьей группы.

5. Многодетные семьи.

6. Жители Дальневосточного федерального округа. Для них есть свой список направлений, на которые продают льготные билеты. Для таких билетов дата вылета должна быть не позже шести месяцев с даты покупки. Исключение - дата обратного билета, который пассажир приобрел сразу вместе с билетом на рейс туда.

Куда можно улететь?

Субсидируемые авиабилеты продают на 154 рейса. Для жителей ДФО определили 21 субсидируемый рейс.

Правила покупки социальных авиабилетов

Перед покупкой субсидированного авиабилета стоит уточнить маршрут и принадлежность к льготной группе пассажиров. Такие билеты можно приобрести в кассе, но перед этим нужно обязательно зарезервировать их на сайте авиаперевозчика. После того, как билет был забронирован, необходимо выкупить его как можно быстрее.

Субсидированные авиабилеты запрещено распространять в интернете через посредников. Билеты по такому тарифу предоставляются только в эконом-класс. Все дополнительные услуги пассажир обязан оплатить сам.

Документы

Чтобы получить субсидированный авиабилет, после бронирования нужно явиться в кассу и предъявить необходимые документы. Без них купить такой билет невозможно. Документы собираются и представляются в зависимости от того, к какой категории относится пассажир.

Пенсионеру необходимо представить пенсионное удостоверение, многодетной семье – соответствующее удостоверение, инвалидам – справку об инвалидности, детям – свидетельство о рождении.

Обмен или возврат

Перед покупкой субсидированного авиабилета стоит изучить все правила, которые указаны на сайте авиакомпании. Некоторые авиабилеты по такому тарифу можно сдать или поменять, но нужно обращать внимание на условия сдачи/обмена. Иногда поменять субсидированный билет на другую дату может быть дороже, чем сдать его и купить новый.

При сдаче такого билета пассажир должен будет выплатить неустойку авиакомпании.

Каждый конкретный случай возврата авиабилета авиаперевозчик рассматривает отдельно. Если происходят жизненные обстоятельства, которые не позволяют вылететь этим рейсом, пассажиру необходимо будет представить справку об этом событии.

Если пассажир хочет сдать или поменять билет по личным причинам, это называют добровольной сдачей/обменом. Тогда применяются самые строгие санкции и ограничения.