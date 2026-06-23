В Бурятии лень и собака подвели майора полиции под статью

В Кабанском районе Бурятии осудили участкового уполномоченного полиции в звании майора. За сфальсифицированный протокол опроса женщину признали виновной в превышении должностных полномочий.Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года начальство поручило майору разобраться с в общем то банальной историей – укусом собаки, цапнувшей женщину в одном из населенных пунктов. Не желая тратить время на пустяковое дело, участковая прямо в отделе сочинила объяснение от имени владельца животного, внесла его данные и расписалась за него. Фальшивый опрос вместе с другими материалами отправился в Управление ветеринарии, сотрудники которого привлекли сельчанина к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Возмущенный мужчина пошел в суд, где и вскрылась фальсификация. Штраф был отменен, а на участковую возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ.Изучив материалы дела, суд признал вину майора доказанной.«В результате незаконных действий обвиняемой, связанных с привлечением потерпевшего к административной ответственности, были существенно нарушены права и законные интересы последнего. Помимо этого, подрывается авторитет и дискредитируется государственный орган как система органов внутренних дел России, в данном случае ОМВД России по Кабанскому району, а также их сотрудники, независимо от масштабов распространения в обществе сведений о данном событии. Это исключает основания считать совершенное деяние малозначительным и не представляющим общественной опасности», - отметила Фемида.Сама участковая полностью признала вину и раскаялась. Она извинилась перед потерпевшим и даже выплатила ему 150 тысяч рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Мужчина деньги и извинения принял и попросил прекратить уголовное преследование майора.Несмотря на кажущуюся малозначительность происшествия, по инкриминируемой статье участковой грозило от 3 до 10 лет лишения свободы. Однако множество смягчающих обстоятельств, в числе которых были и благотворительные пожертвования в поддержку участников СВО, позволили ей избежать реального срока. Итоговый приговор - 3 года лишения свободы условно и лишение права занимать должности на службе в правоохранительных органах на двухлетний срок. Обжаловать вердикт суда никто не стал.