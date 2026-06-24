Улан-удэнцы смогут оценить состояние здоровья с помощью банкомата

В Улан-Удэ заработал первый в республике банкомат нового поколения от Сбера с оценкой здоровья. Устройство установили в торговом центре People's Park на улице Жердева.

Банкомат оснащен встроенным ИИ-помощником ГигаЧат. Клиенты могут управлять им голосом, задавать сложные запросы и проводить операции без касания экрана.

«Устройство позволяет бесплатно оценить состояние здоровья за 30 секунд. Достаточно посмотреть в камеру, и банкомат проанализирует 10 показателей, включая пульс, давление, уровень стресса и индекс массы тела. Результаты передаются в приложение «СберЗдоровье», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Подчеркивается, что полученные показатели носят ознакомительный характер и требуют лабораторной проверки.