Общество 23.06.2026 в 16:18
Более 30 раз локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение
В Бурятии экстренное торможение чаще всего применялось в границах станции Тимлюй
С начала нынешнего года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги 34 раза применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешеходов. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать, сообщили в пресс-службе магистрали.
Причинами вынужденного применения машинистами экстренного торможения становятся несоблюдение пешеходами правил личной безопасности: переход путей в неположенных местах, перед близко идущим поездом, хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии.
Наибольшее число вынужденных остановок подвижного состава зафиксировано в Иркутской области (29 случаев) на участках Иркутск-Сортировочный – Гончарово и Забитуй – Кутулик. В Бурятии экстренное торможение (пять случаев) чаще всего применялось в границах станции Тимлюй.
Восточно-Сибирская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на транспортной инфраструктуре: запрещается ходить по путям вне пешеходных переходов, пересекать их перед приближающимся составом, подниматься на крыши вагонов, оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги!
Причинами вынужденного применения машинистами экстренного торможения становятся несоблюдение пешеходами правил личной безопасности: переход путей в неположенных местах, перед близко идущим поездом, хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии.
Наибольшее число вынужденных остановок подвижного состава зафиксировано в Иркутской области (29 случаев) на участках Иркутск-Сортировочный – Гончарово и Забитуй – Кутулик. В Бурятии экстренное торможение (пять случаев) чаще всего применялось в границах станции Тимлюй.
Восточно-Сибирская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на транспортной инфраструктуре: запрещается ходить по путям вне пешеходных переходов, пересекать их перед приближающимся составом, подниматься на крыши вагонов, оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги!
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