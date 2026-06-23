Общество 23.06.2026 в 16:18

Более 30 раз локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение

В Бурятии экстренное торможение чаще всего применялось в границах станции Тимлюй
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 30 раз локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение
Фото: company.rzd.ru
С начала нынешнего года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги 34 раза применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешеходов. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать, сообщили в пресс-службе магистрали.

Причинами вынужденного применения машинистами экстренного торможения становятся несоблюдение пешеходами правил личной безопасности: переход путей в неположенных местах, перед близко идущим поездом, хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии.
 
Наибольшее число вынужденных остановок подвижного состава зафиксировано в Иркутской области (29 случаев) на участках Иркутск-Сортировочный – Гончарово и Забитуй – Кутулик. В Бурятии экстренное торможение (пять случаев) чаще всего применялось в границах станции Тимлюй.
 
Восточно-Сибирская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на транспортной инфраструктуре: запрещается ходить по путям вне пешеходных переходов, пересекать их перед приближающимся составом, подниматься на крыши вагонов, оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги!
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