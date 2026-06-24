Попадет ли Бурятия в бензиновый кризис?

Как ранее отмечал «Номер один», в июне в нескольких регионах страны начался топливный кризис. В соседней Иркутской области ситуация на рынке нефтепродуктов стала напряженной. Например, в самом северном городе области Бодайбо практически невозможно заправиться бензином, топливо поступает с перебоями. РЖД создали координационный штаб для управления перевозками нефтепродуктов на фоне напряженной ситуации.Главная цель координационного штаба РЖД — обеспечить бесперебойный прием и стабильную доставку топлива, чтобы не допустить дефицита в регионах. В том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.По мнению экспертов, паника на топливном рынке создана искусственно, что и приводит к чрезмерному ажиотажу, а он, в свою очередь, создает дефицитную ситуацию. Однако в некоторых регионах страны ситуация непростая.Напомним, в начале недели произошла атака БПЛА на крупнейший НПЗ в Московском регионе — в Капотне. Этот завод обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и примерно 50% — в дизеле. В результате предприятию нанесен существенный ущерб и НПЗ пришлось начать ремонтные работы. В итоге московский регион столкнулся с угрозой дефицита топлива. Также возникла необходимость перенаправлять нефтепродукты с других НПЗ на Москву. В результате внеплановых ремонтов и роста спроса на бензин «Роснефть» и другие компании вынуждены вводить ограничения по отпуску топлива в различных регионах.Для Бурятии ситуация особенно важна, так как именно от Иркутской области и Ангарской нефтехимической компании зависит поставка дизеля, бензина и масел. Поэтому перебои с топливом в Иркутской области сразу же могут отразиться на автомобилистах Бурятии.«Номер один» поинтересовался у экспертов, будет ли развиваться топливный кризис в нашей республике и как к нему подготовиться?Игорь Бобков, бывший генеральный директор ОАО «Бурятгаз», считает, что «все будет зависеть от того, как долго продлится геополитическая напряженность, от которой, собственно, и зависит сложная ситуация с топливом, ведь вражеские беспилотники целенаправленно выносят мощности по переработке нефти». В то же время он полагает, что паниковать не стоит.- Бурятия ранее сталкивалась с подобными кризисами, правда в меньших масштабах, в 90-е годы. Тогда тоже возникали перебои с поставками бензина, и мы их как-то решали. Помню, как медики собирали деньги, чтобы заправить скорую бензином. Милицию тоже заправляли. Нехватка бензина для экстренных служб в 1992–1994 была особенно острой.Однако Игорь Бобков уверен, что «повторение кризиса 90-х маловероятно, так как за эти годы страна накопила возможности для оперативной закупки топлива за рубежом, например, в Белоруссии, Китае и других странах. Ограничения для частных автовладельцев в пользу государственных служб, таких как полиция и спасатели, могут быть, но временно, и кризис мы преодолеем. В этом я убежден».Что касается растущих потребительских цен, то это связывают с сезонным спросом. Стоимость бензина в Улан-Удэ с начала года увеличилась примерно на 2,2 - 2,5%. АИ-92 подорожал в среднем на 1,20 - 1,40 за литр, достигнув отметки около 65,58 - 65,74 рубля. АИ-95 вырос в цене в среднем на 1,50 - 1,65 за литр, составив около 68,95 - 69,48 рубля Дизельное топливо (ДТ) прибавило в стоимости около 1,80 - 2,00 рублей и торгуется в районе 78,50 - 82,70 рубля.В соседнем регионе – Иркутской области - создан оперативный штаб для контроля за отпуском топлива. Эксперт в области теплоэнергетики Бурятии Владимир Афанасьев считает, что такое внимание к рискам связано с высоким потреблением топлива в регионе. Он отмечает, что уровень потребления дизеля и бензина, как на предприятиях, так и в частном секторе, в Иркутске значительно превышает показатели многих других регионов, в том числе Бурятии. По его словам, «Бурятия с небольшим населением и невысокой экономической активностью потребляет топлива очень мало, и даже если закрыть республику от поставок Ангарской нефтехимической компании, это вообще ничего не даст и почти не отразится на общем балансе поставок».Поэтому, по мнению Афанасьева, более разумно обеспечивать всю республику в полном объеме, поскольку она занимает важное транзитное географическое положение в сторону Китая, что вызывает необходимость в постоянных поставках топлива.Он подчеркивает, «если предположить, что топлива не станет и те же грузовые фуры не смогут заправляться в Бурятии, то каким образом товары будут поставляться из Китая в Россию? Запас нужен». В таком контексте он советует жителям не паниковать, но при этом особо добавляет: «запас карман не тянет». Афанасьев отмечает, что «на летний период многие туристы отправляются на Байкал и в другие места, и я, к сожалению, не могу гарантировать, что вы, например, приедете в Баргузин или Курумкан и там точно окажется бензин в нужных количествах, потому что туристический поток большой, спрос увеличивается и бензина может не хватить на некоторых АЗС, особенно в отдаленных районах». В связи с этим эксперт советует «взять с собой канистру бензина 20 литров — этого достаточно, чтобы доехать с Байкала и заправиться уже в Улан-Удэ». Он говорит, что «у него всегда в машине есть такой постоянный оперативный запас».Министерство транспорта и энергетики Бурятии во главе с заместителем председателя правительства Бурятии Евгением Коркиным 19 июня провело совещание с крупными и мелкими поставщиками топлива в республику - операторами топливного рынка: компаниями «Бурятнефтепродукт», «ННК-Байкалнефтепродукт», а также мелкооптовыми поставщиками, в том числе и авиатоплива.В ответ на обращения от жителей республики и информации в социальных сетях об ограничении отпуска топлива представители топливных компаний в министерстве заверили, что в настоящее время запасы всех видов топлива в республике соответствуют нормативным показателям.Отмечается, что автозаправочные станции региона в полном объеме обеспечены дизельным топливом, бензином марок АИ-92 и АИ-95. Вместе с тем некоторые мелкооптовые операторы вводят временные ограничения к порядку отпуска топлива. ОАО «Бурятнефтепродукт» информирует, что отпуск топлива в настоящее время осуществляется исключительно в баки автомобилей.К 20 июня в Бурятии, по данным Минтранса РБ, лишь один оператор – БРК - ввел ограничения к отпуску бензина: не более 30 литров в одно транспортное средство, дизтопливо заливают не более 50 литров. Представители компании объяснили это решение ограничениями на биржевых торгах для мелкого опта.«Ситуация с топливообеспечением в республике находится на постоянном контроле. Мы ежедневно мониторим обстановку», - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Коркин.Отметим, накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин пояснил, что на АЗС «Роснефти» ограничений практически нет. «Мы не приветствуем использование канистр, но баки заправляем в обычном режиме. Ажиотаж раздувать не нужно, все заправки на 100 % готовы к работе». По его словам, компания тщательно следит за состоянием рынка и намеревается делать это впредь, чтобы вовремя выявлять проблемные места и гарантировать наличие топлива для всех потребителей компании. «Некоторые поставщики снижают объемы, что создает дополнительные сложности, но на наших заправках мы гарантируем заправку всем потребителям», — заверил глава компании.По мнению главы «Роснефти», о дефиците топлива говорить не приходится. С учетом того, что нефтепродукты практически не направляются на экспорт и все произведенное остается внутри страны, рынок нефтепродуктов остается стабильным и сохранит устойчивость в среднесрочной перспективе.