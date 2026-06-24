Общество 24.06.2026 в 09:00

Врач рекомендует сдать анализ на ВПЧ. Что это такое?

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Текст: Номер один
Врач рекомендует сдать анализ на ВПЧ. Что это такое?

«На приёме у гинеколога врач сказала, что мне нужно сдать анализ на ВПЧ. Я растерялась: что это за вирус, зачем его искать и опасно ли, если он найдётся?» Людмила Б., Закаменск

ВПЧ — это вирус папилломы человека, очень распространённая инфекция. Большинство людей сталкиваются с ней в течение жизни и даже не знают об этом. Часто организм сам справляется с вирусом за год-два.

Зачем его сдавать? Некоторые типы ВПЧ (особенно 16 и 18) называются онкогенными. При длительном присутствии в организме они могут вызывать изменения клеток шейки матки, которые иногда приводят к раку. Анализ помогает вовремя обнаружить опасные типы вируса и взять ситуацию под контроль.

Опасно ли, если результат положительный? Нет, паниковать не стоит. Положительный анализ — это не приговор. Врач назначит дополнительные обследования (например, цитологию), чтобы понять, есть ли уже изменения в клетках. Чаще всего лечение не требуется, нужен лишь регулярный контроль.

С 2026 года анализ на ВПЧ включен в программу бесплатной диспансеризации для женщин от 21 до 49 лет. Раз в пять лет его можно сдать по полису ОМС. Так что рекомендация врача — не повод для тревоги, а возможность лишний раз позаботиться о своем здоровье.

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