Зурхай на среду, 24 июня

Благой день Гуру ПадмасамбхавыБлагоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома.Стрижка волос: к процветанию и счастью.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один