Общество 24.06.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 24 июня
10-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Гуру Падмасамбхавы
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома.
Стрижка волос: к процветанию и счастью.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома.
Стрижка волос: к процветанию и счастью.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
Тегизурхай