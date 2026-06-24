Происшествия 24.06.2026 в 09:05

В Бурятии иномарка снесла на обочине другую машину и «голосовавшего» юношу

Стали известны подробности ДТП возле села Ключи
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Текст: Карина Перова
В Бурятии иномарка снесла на обочине другую машину и «голосовавшего» юношу
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера на дорогах Бурятии случилось 24 аварии с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, стали известны подробности жуткого ДТП в Иволгинском районе. Утром 47-летний водитель машины «Хонда Бриз» в шести километрах от села Ключи влетел в стоящий на обочине автомобиль «Хонда ЦРВ», а затем сбил 16-летнего пешехода.

Выяснилось, что водитель «Хонды ЦРВ» остановилась на обочине, чтобы посадить «голосовавшего» на дороге юношу.

«В результате ДТП 62-летняя водитель и 70-летняя пассажир автомашины «Хонда ЦРВ», а также 16-летний пешеход с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение», - рассказали в ГАИ республики.

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