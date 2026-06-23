Две бутылки пива обернулись для жителя Бурятии годом тюрьмы

В Бурятии вынесен суровый приговор водителю, который трижды сел за руль в нетрезвом виде. Суд отправил его на год за решетку и конфисковал иномарку.

Как рассказали в прокуратуре республики, в январе 2026 года сотрудники ДПС остановили «Тойоту Короллу» в ДНТ «Черемушки» села Нижний Саянтуй. Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии и пояснил полиции, что поехал забрать жену с работы, выпив всего две бутылки пива.

Учитывая рецидив, суд приговорил мужчину к одному году в исправительной колонии общего режима, на пять лет лишил прав, а машину, на которой было совершено правонарушение, конфискован в доход государства.

Осужденный не согласился с таким строгим решением и подал апелляцию. Он настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на состояние здоровья и наличие на иждивении детей и матери. Однако Верховный суд оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Фото: нейросеть