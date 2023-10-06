Общество 06.10.2023 в 16:41

Решившаяся на ЭКО вдова из Бурятии рассказала свою историю на НТВ

Эксперты и зрители передачи не могли сдержать слез
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Текст: Ольга Лазарева
Решившаяся на ЭКО вдова из Бурятии рассказала свою историю на НТВ
Героиня публикации «Номер один», жительница Кяхтинского района Ольга Ануфриева стала главной героиней популярного ток-шоу «За гранью» на НТВ. Она рассказала свою непростую историю и растрогала до слез зрителей и экспертов. Как выяснилось после передачи, у истории Ольги есть весьма необычное продолжение.

Ток-шоу для одного героя

Напомним, муж Ольги Евгений погиб на СВО. Женщина переживала горе утраты и не знала, как ей быть. Но  нашла, ради чего ей стоит жить дальше. Ольга решила выполнить последнее желание своего любимого – подарить ему второго ребенка. Она решилась на подсадку замороженного эмбриона и родила дочь ровно через год после смерти супруга с помощью ЭКО.

История героини «Номер один» Ольги Ануфриевой вызвала резонанс среди жителей Бурятии, а затем дошла и до федеральных СМИ. Звонков и запросов на интервью от журналистов было много. В том числе к жительнице Кяхты обратились продюсеры шоу «На грани» НТВ. Сначала журналисты приехали в Кяхту и снимали на камеру, как живет семья Ануфриевых. По словам Ольги, съемки длились с утра до самого вечера.

- Снимали с десяти утра до полвосьмого вечера. Я показала им мундир мужа, орден «За отвагу» и орден Мужества, которые недавно к нам наконец-то пришли. Журналисты расспрашивали подробности. Конечно, угощала съемочную группу чаем. Заранее горбуши насолила, им понравилось, - говорит Ольга. – На передаче показали мало что из этих съемок.

Затем Ольга Ануфриева и мама погибшего Евгения Татьяна Ануфриева полетели в Москву.

Передача началась со слов за кадром о том, что мама трехмесячной Сонечки опасается за здоровье малышки. Во время УЗИ у беременной выявили патологию плода – у девочки правая почка больше, чем левая. В столичной клинике ребенка еще раз обследовали, сравнили новые результаты УЗИ и анализов с прежними  и дали положительный вердикт: девочка развивается хорошо, аномалия  мочеполовой системы постепенно сходит на нет. Однако, как Ольга призналась «Номер один», она все равно будет регулярно делать медобследование и УЗИ, следить за динамикой, чтобы точно знать, что опасность позади.

Комментарии в поддержку

На передаче также побывал акушер-гинеколог Баир Жамьянов, который вел беременность своей пациентки. Он признался, что для него большая честь быть причастным к такому событию.

Помимо медицинского сопровождения продюсеры шоу обещали семье, что им также окажет помощь юрист, который поможет с оформлением всех необходимых для ребенка и его матери документов.

Эксперты – актеры, психологи и просто гости передачи, выслушав исповедь героини,  поддержать ее. Попросив не обращать  внимания на хейтеров и недоброжелателей.

- Хейтят вас, наверное, потому, что есть вещи, которые за гранью понимания этих людей. Я говорю  о вашем мужестве и одновременно женственности в том выборе, который вы сделали, - прокомментировала одна из гостей передачи.

Как признается Ольга, большинство людей поддерживают ее, но нашлись и те, кто пишет язвительные комментарии. Намекая на то, что женщина пошла на такой шаг исключительно ради денег.

Вот и на передаче Ольга услышала теплые слова поддержки от растроганных зрителей и экспертов.

- Ольга – пример мужества и настоящей любви!

- То, что она исполнила волю мужа, это заслуживает уважения. Человек может оставить после себя  частичку, из которой может родиться новая жизнь, и это прекрасно. Никто не имеет права осуждать. Это лебединая песня,   песня верности.

- Мы сегодня все стали свидетелями того, что настоящая любовь, искренняя и мужественная, она способна победить все. Все трудности и препятствия. И  проходит через года. Счастья вам от всей души.

- Спасибо огромное, что есть такие герои России, как вы и  ваш муж, - высказывались эксперты ток-шоу.

После выхода ток-шоу в эфир Ольге посыпались сообщения в соцсетях.

- Пишут отовсюду. Люди поддерживают. Говорят: «Никого не слушай, ты молодец!». Пишут, что рыдали, когда смотрели передачу.  

Побочный эффект

Также на передачу приехала еще одна жительница Кяхтинского района Анастасия Балсанова. Ее муж 31-летний Чингис Балсанов героически погиб на СВО. Со дня гибели прошло только два месяца, поэтому девушке было трудно рассказывать о своем горе.

- Чингис служил по контракту в ВДВ с 2013 года. Его девиз был: «Ни шагу назад». Мы оба с ним из Усть-Кяхты. Он на четыре года меня старше. Мы всю жизнь были знакомы. А лет с 12 начали дружить. А потом, когда я училась в медучилище, в 2013 году у нас завязались отношения. Все получилось как-то само собой. Он все для меня делал, заботился. Мы друг друга никогда не называли по имени, только «Зая». Так уж повелось, - вспоминает Анастасия.

11 лет Настя и Чингис были вместе. Несмотря на то, что проблем со здоровьем не было, завести ребенка не получалось. В 2020 году пара решилась на ЭКО. Родилась доченька. Сейчас ей уже два года. В банке эмбрионов у пары остался  замороженный биоматериал.

- Мы планировали еще одного ребенка, никто даже подумать не мог, что он не вернется. Он ехал в уазике, когда прилетел дрон и взорвался вместе с машиной. Вместе с Чингисом был его лучший друг. Они погибли вместе. На СВО Чингису дали два ордена Мужества. Еще у него есть сирийские боевые награды, - рассказала Анастасия нашему изданию.

Пока девушке трудно смириться с утратой. Слишком мало времени прошло. Но она также планирует сделать ЭКО.

- Да, планирую. Почему бы и нет? Это мой и его ребенок, - говорит Настя.  

Как выяснилось, последовать примеру Ольги Ануфриевой хотят и другие жители республики, а быть может, и страны. По возвращении в Бурятию нашей героине позвонили медики.

- Мне сказали, что после передачи к ним чаще стали обращаться вдовы погибших на СВО бойцов, те, у кого тоже есть замороженный биоматериал, - говорит Ольга. - Если честно, я довольна. Именно этого я добивалась, чтобы люди шли на такой шаг и ничего не боялись.

Фото: из личного архива О. Ануфриевой
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