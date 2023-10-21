Общество 21.10.2023 в 11:33

Швейцарцы скупили монгольское золото

В Европу из Монголии ушло драгметаллов на 488 миллионов долларов
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Текст: Дмитрий Родионов
Швейцарцы скупили монгольское золото
По данным Национального статистического комитета, за 9 месяцев 2023 года Монголия осуществила торговые операции со 158 странами, внешнеторговый оборот которых составил 18,1 миллиарда долларов США, сообщает монгольское информационное агентство «Монцамэ».

В общем объеме внешнеторгового оборота экспорт достиг 11,3 миллиарда долларов, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт составил 6,8 миллиарда долларов, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом внешнеторговый оборот увеличился на 2,8 миллиарда долларов или на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом основной товарооборот Монголии пришелся на Китай. Он составил 13 млрд долларов или более 72% от общего внешнеторгового оборота. В общем обороте товаров, экспортируемых в Китай, на долю угля приходится почти 62%, еще 19,4% приходится на долю медного концентрата.

Примечательно, что на втором месте по товарообороту с Монголией после Китая оказалась Швейцария. Причем почти весь экспорт из Монголии в эту страну - 99,5% - пришелся на золото. В денежном выражении он составил 488 млн. долларов США.

Общий положительный баланс внешней торговли Монголии в размере 4,5 млрд долларов позволит этой стране ускоренно богатеть, накапливая резервы и вкладывая средства в развитие своей экономики. Не за горами появление пусть и маленького, но все же серьезного «восточного экономического тигра».

Фото: «Номер один»
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