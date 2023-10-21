Швейцарцы скупили монгольское золото

По данным Национального статистического комитета, за 9 месяцев 2023 года Монголия осуществила торговые операции со 158 странами, внешнеторговый оборот которых составил 18,1 миллиарда долларов США, сообщает монгольское информационное агентство «Монцамэ».В общем объеме внешнеторгового оборота экспорт достиг 11,3 миллиарда долларов, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт составил 6,8 миллиарда долларов, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В целом внешнеторговый оборот увеличился на 2,8 миллиарда долларов или на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.При этом основной товарооборот Монголии пришелся на Китай. Он составил 13 млрд долларов или более 72% от общего внешнеторгового оборота. В общем обороте товаров, экспортируемых в Китай, на долю угля приходится почти 62%, еще 19,4% приходится на долю медного концентрата.Примечательно, что на втором месте по товарообороту с Монголией после Китая оказалась Швейцария. Причем почти весь экспорт из Монголии в эту страну - 99,5% - пришелся на золото. В денежном выражении он составил 488 млн. долларов США.Общий положительный баланс внешней торговли Монголии в размере 4,5 млрд долларов позволит этой стране ускоренно богатеть, накапливая резервы и вкладывая средства в развитие своей экономики. Не за горами появление пусть и маленького, но все же серьезного «восточного экономического тигра».Фото: «Номер один»