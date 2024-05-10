Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Пленарное заседание по этому вопросу состоится сегодня, 10 мая, в 14:00.- Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы», — написал в своем Телеграм Володин.Обсуждение кандидатуры главы правительства пройдет во всех фракциях.