Политика и власть 10.05.2024 в 11:12
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин
Текст: "Номер один"
Пленарное заседание по этому вопросу состоится сегодня, 10 мая, в 14:00.
- Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы», — написал в своем Телеграм Володин.
Обсуждение кандидатуры главы правительства пройдет во всех фракциях.
Фото: Номер один
- Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы», — написал в своем Телеграм Володин.
Обсуждение кандидатуры главы правительства пройдет во всех фракциях.
Фото: Номер один