Политика и власть 10.05.2024 в 11:12

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин
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Текст: "Номер один"
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Пленарное заседание по этому вопросу состоится сегодня, 10 мая,  в 14:00.

- Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы», — написал в своем Телеграм Володин. 

Обсуждение кандидатуры главы правительства пройдет во всех фракциях.

Фото: Номер  один
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