В Улан-Удэ появился первый путеводитель для велосипедистов

В столице Бурятии запустили первый велогид. Об этом сообщают на портале «Открытые НКО».

Так, главные веломаршруты Бурятии собрали в едином путеводителе. Помимо них любители велопрогулок найдут нужную и полезную информацию о снаряжении и экипировке, правилах дорожного движения для велосипедистов, а также описание велопутешествий. В течение года авторы проекта «Вело Улан-Удэ» обследовали более 200 километров лесных и полевых дорог и выбрали самые безопасные маршруты, по которым легко могут проехать неподготовленные велосипедисты и семьи с детьми.

Команда разработала карту велосипедных маршрутов и подготовила буклет. Все 12 маршрутов пролегают через исторические места и природные ландшафты пригорода столицы Бурятии и Иволгинского района.

«Мы задались целью — собрать в единый справочник главные веломаршруты Республики Бурятия. Они проложены по интересным местам, через основные достопримечательности. Начали с малого — локальных веломаршрутов. Это короткие местные веломаршруты, ведущие к одной или нескольким локальным достопримечательностям. Велосипедных маршрутов в Улан-Удэ и за её пределами множество, но мы выбрали самые проверенные локации»,

- рассказала вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим», руководитель проекта «Вело Улан-Удэ» Оксана Климова.

