В Улан-Удэ Русский драмтеатр показал спектакль в женской колонии

Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева показал в ИЗО -1, где находятся подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, спектакль «Наташкина мечта» о воспитаннице детского дома, каждый день которой похож на битву за выживание, битву с другими воспитанницами, с воспитателями, с собственным прошлым, в котором не было ничего хорошего, сообщили в пресс-службе театра.«Выезд в колонию с «Наташиной мечтой» всегда очень, очень волнует. Ты получаешь невероятный отклик от девушек, которым настолько близка Наташина история. С другой стороны, играть приходится без декораций, и я к ним так близко, что с самого начала слышу какие-то смешки, вздохи. Наверное, кто-то узнает себя в молодости. Может быть, кто-то думает о совершенном деянии, о том, что можно было поступить иначе. Но теперь нужно жить дальше, продышать это, успокоиться и идти дальше» - рассказывает исполнительница главной роли Анастасия Турушева.Главная героиня и сюжет спектакля затронули души осужденных, заставив их задуматься о своих мечтах, а также о судьбе. Эмоции зрителей выражались не только в искренних слезах, но и в бурных аплодисментах. Осужденные после спектакля рассказали актерам об испытанных чувствах, а также поблагодарили их за выступление.Художественный руководитель Вячеслав Дьяченко вместе с артистами ездил в колонию.«Это была очень важная поездка, – говорит он. - Людям, которые находятся сегодня в местах лишения свободы, эта социально острая тема очень близка и понятна. Приняли спектакль замечательно. Одна из женщин подошла, обнимая Настю, плакала и сказала, что это почти её история. Руководство колонии вручило артистам грамоты и пожелало успехов. Мы, в свою очередь, пожелали, чтобы люди справились с испытанием и скорее возвращались в нормальную жизнь».Театр им. Н. Бестужева старается поддерживать стремление колонии развивать самодеятельное творчество. Так, заслуженная артистка России Марина Ланина и артист Евгений Винокуров являются наставниками театра «Туяа» ВСОШ № 14 ФКУ ИК №7 (Женская исправительная колония) и помогают ставить спектакли. Недавно видео нового спектакля по повести Раисы Белоглазовой «Ритка» колония отправила в качестве заявки на участие в Дельфийских играх, которые пройдут весной 2024 года.наставниками осужденных женщин и помогают им ставить спектакли. Недавно видео нового спектакля по повести Галины Белоглазовой «Ритка» колония отправила в качестве заявки на участие в Дельфийских играх, которые пройдут весной 2024 года.«Министерство культуры Бурятии считает необходимым поддерживать и не оставлять без внимания тех, кто оказался в местах лишения свободы. Ежегодно, каждый государственный театр дает спектакли в колонии №7 и то, что введена система наставничества артистов над школьными театрами, в том числе и в колонии – это важный шаг. Есть вероятность, что люди, соприкоснувшиеся с творчеством, уже не вернутся к прежней жизни, а пойдут дальше – учиться, развиваться, помогать таким же, как они сами», – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Фото: ИК-7