Цирковые Бурятии и КНР решили сотрудничать

В китайском городе Вучао подписано соглашение с Ассоциацией акробатов Китая о гастролях цирка Бурятии в Поднебесной, сообщили в минкультуры республики.В церемонии подписания приняли участие директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова и президент Ассоциации акробатов Китая господин Юи Дзиншэн. Документ также предусматривает взаимодействие в развитии, образовании и просвещении в сфере циркового искусства.Обе стороны отмечают важность укрепления и развития двусторонних отношений, тем более что Россия и КНР уже многие годы сотрудничают в культурно-гуманитарной сфере. Такой диалог позволяет обмениваться практическим опытом, увидеть перспективы дальнейшего роста.«Цирковое искусство всегда в движении. И артистам этого вида искусства очень важно общаться с коллегами и совершенствоваться в профессии. Вучао же считается Меккой по подготовке акробатов, в городе более 20 школ и колледжей. Здесь проводится один из крупнейших мировых цирковых фестивалей», - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.По словам директора Бурятского цирка, гастроли артистов в Поднебесной планируются в 2024-2025 годах.«Скорее всего, мы поедем весной, так как осенью у нас запланированы Казань и Минск. Своих китайских коллег мы пригласили на наш I Международный цирковой фестиваль «Майдар» с 24 по 30 июня 2024 года. Сказали, что будут непременно. Сейчас в Китае я посмотрела программу, многое понравилось», - делится Наталья Борисова.Фото: cirkburyatia.ru