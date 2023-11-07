В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева

В Улан-Удэ большим гала-концертом завершился фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева.На сцену вышли ведущие солисты Красноярского театра оперы и балета. Анна Кудрявцева и Матвей Никишаев представили па-де-де из балета «Катарина», который взял «Золотую маску», и адажио из балета «Кармен».Зрителей также порадовали своими выступлениями солисты Якутского театра оперы и балета Сарыал Афанасьев и Анастасия Платонова, солисты Монгольского театра оперы и балета Алтангэрэл Эрдэгэ-Болд и Гантулга Нямцэрэн, солист НОВАТ Иван Оскорбин. Конечно, на сцену вышли и ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета: Лия Балданова и Баир Цыдыпылов, Саки Токусима и Эльдар Ванданов, Михаил Овчаров и Оюна Кынзыбеева, Евгения Цыренова, Маргарита Эрдыниева, Юлия и Баир Жамбаловы, Аюна Гомбожапова, Виктор Дампилов, Борис Ламажапов, Бурэнжаргал Хулан и Булыт Раднаев, Батням Марал.«Этот фестиваль вновь дает новое дыхание для нашего коллектива, труппы, солистов. Я рад, что наш зритель увидел ведущих солистов из разных театров. Все гости уехали с полным зарядом энергии и вдохновения. Балетный мир небольшой, и мы рады были видеть кого-то вновь , а с кем-то лично познакомиться», - отметил главный балетмейстер БГАТОиБ, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, очень важный момент в фестивале, что в нем приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Юные артисты получили бесценный опыт.Фото: Егор Бельских