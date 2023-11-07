Общество 07.11.2023 в 16:33

В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева

В Бурятском театре оперы и балета прошел гала-концерт с участием ведущих солисты из разных регионов России
A- A+
Текст: Михаил Жапов
В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
В Улан-Удэ большим гала-концертом завершился фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева.
На сцену вышли ведущие солисты Красноярского театра оперы и балета. Анна Кудрявцева и Матвей Никишаев представили па-де-де из балета «Катарина», который взял «Золотую маску», и адажио из балета «Кармен».

Зрителей также порадовали своими выступлениями солисты Якутского театра оперы и балета Сарыал Афанасьев и  Анастасия Платонова, солисты Монгольского театра оперы и балета  Алтангэрэл Эрдэгэ-Болд и Гантулга Нямцэрэн, солист НОВАТ Иван Оскорбин. Конечно, на сцену вышли и ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета: Лия Балданова и Баир Цыдыпылов, Саки Токусима и Эльдар Ванданов, Михаил Овчаров и Оюна Кынзыбеева, Евгения Цыренова, Маргарита Эрдыниева, Юлия и Баир Жамбаловы, Аюна Гомбожапова, Виктор Дампилов, Борис Ламажапов, Бурэнжаргал Хулан и Булыт Раднаев, Батням Марал.

«Этот фестиваль вновь дает новое дыхание для нашего коллектива, труппы, солистов.  Я рад, что наш зритель увидел ведущих солистов из разных театров. Все гости уехали с полным зарядом энергии и вдохновения. Балетный мир небольшой, и мы рады были видеть кого-то вновь , а с кем-то лично познакомиться», - отметил главный балетмейстер БГАТОиБ, заслуженный артист России Баярто Дамбаев.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, очень важный момент в фестивале, что в нем приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Юные артисты получили бесценный опыт.

Фото: Егор Бельских
Теги
балет фестиваль завершение

Все новости

Житель Улан-Удэ получил 11 лет колонии за убийство женщины
07.11.2023 в 16:52
В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский
07.11.2023 в 16:43
В Улан-Удэ завершился фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
07.11.2023 в 16:33
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
07.11.2023 в 16:16
По факту пожара в торговом центре в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
07.11.2023 в 14:44
В Бурятии бизнес-омбудсмен республики открыл горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
07.11.2023 в 14:38
В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»
07.11.2023 в 14:29
Жителей Бурятии предупреждают об опасности провалиться под лед
07.11.2023 в 14:12
Театр Российской армии приезжает в Бурятию
07.11.2023 в 14:04
Бурятский госуниверситет будет готовить специалистов в области буддийской философии
07.11.2023 в 13:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ открылась новая школа в микрорайоне Забайкальский
Там будут обучаться более 700 детей
07.11.2023 в 16:43
Дым от пожара в «Гвозде» испортил атмосферу в Улан-Удэ
Вблизи от пожарища зафиксированы превышения ПДК некоторых вредных веществ

07.11.2023 в 16:16
В Бурятии бизнес-омбудсмен республики открыл горячую линию по ЧП в ТЦ «Гвоздь»
Будет организована встреча пострадавших предпринимателей со всеми необходимыми органами и службами
07.11.2023 в 14:38
В Улан-Удэ сгорел офис «Читаэнергосбыта»
Он пострадал в результате крупного пожара в здании торгового центра «Гвоздь»
07.11.2023 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru