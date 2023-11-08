Общество 08.11.2023 в 14:31

Минкульт Бурятии объявил конкурс на субсидии для национальных фильмов

Субсидии покроют не более 20% от фактического объема затрат на фильм и не превысят 10 млн рублей
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Текст: Михаил Жапов
Минкульт Бурятии объявил конкурс на субсидии для национальных фильмов
Министерство культуры Бурятии объявило о начале приема заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из республиканского бюджета на производство национальных фильмов (части национальных фильмов), сообщила пресс-служба ведомства.

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые относятся к организациям кинематографии. Субсидия предоставляется по итогам организованного министерством конкурса в целях возмещения части затрат в связи с производством одного национального фильма.

Размер субсидии определяется конкурсной комиссией из расчета не более 20% от фактического объема понесенных затрат, связанных с производством фильма и не должен превышать 10 млн рублей.

Заявки принимаются до 13.11.2023 г. (включительно) по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, Министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «Кинорибейты»).

Справки о проведении конкурса по телефону (3012) 21-35-17 или при личном приеме (отдел искусств, народного творчества и образования) с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. Адрес электронной почты: [email protected].

Фото: minkultrb.ru
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