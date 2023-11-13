В Улан-Удэ продавались «левые» сигареты

В Улан-Удэ в ходе проверок, проведенных совместно с Бурятской таможней и сотрудниками Роспотребнадзора, в одном из магазинов найдена табачная продукция различных торговых марок без обязательной маркировки средствами идентификации. Из незаконного торгового оборота изъято 773 пачки сигарет, сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.Бурятским транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ (оборот табачных изделий без маркировки).Постановлением мирового судьи директор организации оштрафован на 30 тыс рублей с конфискацией табачной продукции.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: «Номер один»