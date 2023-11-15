Общество 15.11.2023 в 16:19

Всероссийский турнир по гиревому спорту открылся в Улан-Удэ

В нем участвуют более 350 сильнейших гиревиков из 16 регионов страны, в том числе действующие чемпионы мира

A- A+
Текст: Номер один
Всероссийский турнир по гиревому спорту открылся в Улан-Удэ
Девятый по счету Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова открылся в столице Бурятии. Он пройдет с 15 по 19 ноября, сообщили в минспорта республики.

Сергей Леонов - легенда гиревого спорта. Он шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз чемпионаты Вооруженных сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре раза обладателем Кубка СССР, девятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, рекордсменом мира, СССР и России.

В течение четырех соревновательных дней свои силы на арене Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ продемонстрируют и совсем юные спортсмены, и опытнейшие ветераны спорта. Всего в турнире примут участие более 350 сильнейших гиревиков из 16 регионов страны, в том числе действующие чемпионы мира.

Сергей Леонов обещает специальный денежный приз в размере 50 000 рублей любому участнику, кто повторит или превысит его собственный рекорд в 251 подъем гири весом 32 кг.

Начало соревнований ежедневно в 10.00.

Фото: минспорта Бурятии
Теги
гири турнир Леонов

Все новости

В Улан-Удэ вручили ордена Мужества родным погибших на СВО бойцов
15.11.2023 в 16:56
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
15.11.2023 в 16:47
В Улан-Удэ до конца года построят еще три новых детских сада
15.11.2023 в 16:37
Всероссийский турнир по гиревому спорту открылся в Улан-Удэ
15.11.2023 в 16:19
С 16 ноября в Улан-Удэ возобновится движение автобусов по улице Левченко
15.11.2023 в 15:56
Лекарственные растения Бурятии попали под сканер
15.11.2023 в 15:29
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
15.11.2023 в 15:17
Игорь Шутенков: Элеватор «разгрузится» на треть
15.11.2023 в 15:16
В Улан-Удэ мошенники не пощадили ребенка
15.11.2023 в 15:00
«Это было шикарное представление»
15.11.2023 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ вручили ордена Мужества родным погибших на СВО бойцов
Глава районной администрации поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей
15.11.2023 в 16:56
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
Об этом предупредили в мэрии города
15.11.2023 в 16:47
В Улан-Удэ до конца года построят еще три новых детских сада
Они смогут принять 620 ребятишек
15.11.2023 в 16:37
С 16 ноября в Улан-Удэ возобновится движение автобусов по улице Левченко
Дорожные работы на этой улице завершены, сообщили в мэрии
15.11.2023 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru