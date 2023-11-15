Всероссийский турнир по гиревому спорту открылся в Улан-Удэ

Девятый по счету Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова открылся в столице Бурятии. Он пройдет с 15 по 19 ноября, сообщили в минспорта республики.Сергей Леонов - легенда гиревого спорта. Он шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз чемпионаты Вооруженных сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре раза обладателем Кубка СССР, девятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, рекордсменом мира, СССР и России.В течение четырех соревновательных дней свои силы на арене Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ продемонстрируют и совсем юные спортсмены, и опытнейшие ветераны спорта. Всего в турнире примут участие более 350 сильнейших гиревиков из 16 регионов страны, в том числе действующие чемпионы мира.Сергей Леонов обещает специальный денежный приз в размере 50 000 рублей любому участнику, кто повторит или превысит его собственный рекорд в 251 подъем гири весом 32 кг.Начало соревнований ежедневно в 10.00.Фото: минспорта Бурятии