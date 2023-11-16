Два бурятских писателя претендуют на литературную премию им. В.К. Арсеньева

Роман «Тэмуджин» Алексея Гатапова и сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» Сергея Доржиева вошли в короткий список — 2023 общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. В шорт-лист отобраны по три произведения в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Это заключительный этап конкурса перед определением победителей в каждой номинации, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Говоря о своем романе «Тэмуджин», Алексей Гатапов, член Союза писателей России, сказал, что историческая правда важна в произведениях, которые посвящены историческим личностям:– Многие грешат – называют свои произведения историческим романом, лучше бы они называли их фэнтези, тогда с них снимается вся ответственность. Фантазии вредят, потому что читатели принимают написанное за чистую монету. Если ты пишешь исторический роман, то должен очень скрупулезно подходить к этому делу. И о Чингисхане многие писатели привирали – это в том числе явилось причиной того, что я взялся за написание этого романа.Над пятитомником «Тэмуджин» Алексей Сергеевич работал в течение 20 лет – с 2001 по 2021 годы. Читатели могут проследить за жизнью мальчика, который становится мужчиной. Воссоздан период жизни Чингисхана, когда ему было от девяти до 13,5 лет. Роман «Тэмуджин» претендует на победу в номинации «Длинная проза».В номинации «Короткая проза» Сергей Доржиев и его сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная». Председатель правления Союза писателей Бурятии и член Союза писателей России может стать лауреатом премии в этой номинации.– От первого лица я рассказываю о спасении физическом и духовном двух людей – сотрудника милиции и арестанта-беглеца, – говорит Сергей Доржиев. – Это рассказ об эпизодах жизни людей, попавших в экстремальную ситуацию, о единстве окружающего мира и человека, о закономерности происходящего и о надежде, которая никогда не должна нас покидать. У каждого из нас есть своя путеводная звезда, надо только не потерять ее из виду и не сбиться с пути.Не менее интересные хитросплетения судьбы сложились у самого автора: Сергей Доржиев поначалу работал корреспондентом республиканской газеты «Буряад үнэн», редактором литературно-художественного журнала «Байгал», следователем органов внутренних дел, предпринимателем, писателем. Но писать Сергей Далаевич не прекращал с восьмого класса – это и есть его путеводная звезда.Окончательное решение жюри премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева примет к началу декабря 2023 года, а сама церемония объявления и награждения победителей состоится 8 декабря на площадке Российского Фонда культуры в Москве. Литературная премия учреждена по инициативе полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Конкурс проводится уже в пятый раз.Фото: egov-buryatia.ru