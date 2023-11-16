В Бурятии до 2026 года продлен срок узаконения земельных участков

Группа депутатов Народного Хурала выступила с законодательной инициативой и предложила продлить действие норм принятых ранее республиканских законов «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» и «О земле» до 31 декабря 2026 года.По их мнению, как и по мнению большинства органов местного самоуправления, необходимо максимально дать реализовать права граждан на оформление собственности, сообщили в пресс-службе парламента.Напомним, парламентарии республики дважды давали возможность гражданам оформить земельные участки в собственность. Так, республиканский закон «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» предусматривает возможность оформления прав граждан, имеющих в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2010 года.В марте 2021 года приняты поправки в закон республики «О земле». Согласно положениям этого закона, граждане вправе приобрести земельные участки в аренду без проведения торгов, если на земельных участках расположены жилые дома, созданные до 31 декабря 2015 года. В оба закона вносились изменения. Все было направлено на то, чтобы максимально дать реализовать права граждан на оформление собственности.Однако по ряду объективных причин не все смогли уложиться в установленные законами сроки и воспользоваться правом на оформление документов (земля находилась в федеральной собственности, на особо охраняемых территориях, в санитарно-защитной зоне). Сегодня в половине муниципальных образований республики выявлены земельные участки, права на которые не оформлены под жилыми домами, возведенными до 31 декабря 2010 года и до 31 декабря 2015 года.В Улан-Удэ – насчитывается 500 таких участков, в Иволгинском районе – 696, в Тункинском районе – 1093 земельных участка.Депутат, заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов, выступивший одним из авторов законодательной инициативы, пояснил:«Этими изменениями в законодательство мы даем возможность оформить свои земельные участки гражданам, которые по объективным причинам не успевают это сделать и не укладываются в срок до конца 2023 года. Мы убедили наших коллег поддержать жителей Бурятии. Это уже третья инициатива депутатов и последняя. Это последний шанс получить документы на свою собственность», - подчеркнул Михаил Степанов.Фото: hural-buryatia.ru