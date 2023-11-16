Общество 16.11.2023 в 17:25
Г.Ариунбаатар стал лауреатом театральной премии «Золотой Софит»
Премия присуждена за лучшую мужскую роль - роль Набукко в опере «Набукко»
Текст: Номер один
Ганбаатарын Ариунбаатар, заслуженный артист Монголии и Бурятии, кавалер ордена «Чингисхан» стал лауреатом театральной премии «Золотой Софит», сообщило МОНЦАМЭ. Ариунбаатар был номинирован на премию «Золотой Софит» 2023 года за роль Набукко в опере «Набукко» и удостоен премии за лучшую мужскую роль.
Премия «Золотая Софит» - высшая театральная премия Санкт-Петербурга, учрежденная в 1995 году Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации. Премия присуждается за достижения в области драматического искусства и вручается в этом году в 27-й раз.
Г.Ариунбаатар в последние годы работает в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Г.Ариунбаатар - с 2005 по 2010 — студент Монгольского государственного университета культуры и искусства (класс О. Ичинхорлоо). В 2011 году победил на XXIV Международном конкурсе вокалистов имени Глинки, став лучшим баритоном конкурса и обладателем специального приза имени Павла Лисицына. Обладатель премии «Лучший певец Монголии» (2012). В 2014 году на III Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве завоевал первую премию. С того же года — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
В 2015 году завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За победу в конкурсе певцу присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия» 31 октября 2016 года награждн орденом «Чингисхан
Фото: montsame.mn
Премия «Золотая Софит» - высшая театральная премия Санкт-Петербурга, учрежденная в 1995 году Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации. Премия присуждается за достижения в области драматического искусства и вручается в этом году в 27-й раз.
Г.Ариунбаатар в последние годы работает в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Г.Ариунбаатар - с 2005 по 2010 — студент Монгольского государственного университета культуры и искусства (класс О. Ичинхорлоо). В 2011 году победил на XXIV Международном конкурсе вокалистов имени Глинки, став лучшим баритоном конкурса и обладателем специального приза имени Павла Лисицына. Обладатель премии «Лучший певец Монголии» (2012). В 2014 году на III Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве завоевал первую премию. С того же года — солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
В 2015 году завоевал І премию и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского. За победу в конкурсе певцу присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия» 31 октября 2016 года награждн орденом «Чингисхан
Фото: montsame.mn
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