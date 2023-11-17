Общество 17.11.2023 в 10:48
Монголия получила самый большой урожай в истории страны
Страна впервые полностью удовлетворит внутренние потребности в пшенице и картофеле
Текст: Номер один
В Монголии, по предварительным данным, нынешней осенью, собрано 456 тыстонн зерна (из которых 434 тыс тонн пшеницы), 175 тыс тонн картофеля, 183 тыс тонн овощей, 253 тыс тонн кормовых растений и 50 тыс тонн масличных культур, заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Хаянгаагийн Болорчулуун, докладывая о предварительных итогах уборочной кампании 2023 года на очередном заседании правительства.
«Это означает, что внутреннее производство удовлетворит потребности в пшенице и картофеле на 100 процентов, а в овощах - на 85 процентов», - цитирует министра МОНЦАМЭ.
По словам министра, производство пшеницы увеличилось на 8 проц, овощей - на 23 проц, а кормовых культур - на 45 проц по сравнению с прошлым годом. Он отметил увеличение объемов посева овощей благодаря конкретным решениям, принятым правительством, и заявил, что в этом году Монголия впервые получила самый большой урожай в истории страны.
Кабинет министров поручил Болорчулууну подготовить и представить решения о мерах по поддержке экспорта скота и мясопродуктов, импорта кормов для животных западных аймаков, организации совместной торговли с целью увеличения внутренних запасов мяса и продаж, предотвращения перекрытия дорог и повышения качества и доступности медицинских услуг, оценки рисков. Министру также поручено активизировать продажу продовольственной и фуражной пшеницы, оперативно организовать заготовку достаточных запасов качественных семян для посева в следующем году и отсрочить выплаты по кредитам фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Фото: montsame.mn
«Это означает, что внутреннее производство удовлетворит потребности в пшенице и картофеле на 100 процентов, а в овощах - на 85 процентов», - цитирует министра МОНЦАМЭ.
По словам министра, производство пшеницы увеличилось на 8 проц, овощей - на 23 проц, а кормовых культур - на 45 проц по сравнению с прошлым годом. Он отметил увеличение объемов посева овощей благодаря конкретным решениям, принятым правительством, и заявил, что в этом году Монголия впервые получила самый большой урожай в истории страны.
Кабинет министров поручил Болорчулууну подготовить и представить решения о мерах по поддержке экспорта скота и мясопродуктов, импорта кормов для животных западных аймаков, организации совместной торговли с целью увеличения внутренних запасов мяса и продаж, предотвращения перекрытия дорог и повышения качества и доступности медицинских услуг, оценки рисков. Министру также поручено активизировать продажу продовольственной и фуражной пшеницы, оперативно организовать заготовку достаточных запасов качественных семян для посева в следующем году и отсрочить выплаты по кредитам фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Фото: montsame.mn