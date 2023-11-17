Общество 17.11.2023 в 11:53
В Улан-Удэ перевозчика «нагрузили» за перегруз
Судебные приставы взыскали с бизнесмена почти 100 тыс за ущерб автотрассам
Текст: Номер один
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местного предпринимателя 97 тыс рублей за ущерб автомобильным дорогам, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.
Принадлежавшая мужчине фура следовала по маршруту . Иркутск – Владивосток. На стационарном пункте весового контроля после статического взвешивания было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесного груза. Перегруз составил 290 кг.
Помимо этого, на момент осуществления перевозки у ответчика отсутствовало разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования.
Поскольку после уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства перевозчик не предпринял никаких действий, к нему были применены меры принудительного исполнения. В итоге ущерб был возмещен полностью.
Фото: r03.fssp.gov.ru
Принадлежавшая мужчине фура следовала по маршруту . Иркутск – Владивосток. На стационарном пункте весового контроля после статического взвешивания было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесного груза. Перегруз составил 290 кг.
Помимо этого, на момент осуществления перевозки у ответчика отсутствовало разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования.
Поскольку после уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства перевозчик не предпринял никаких действий, к нему были применены меры принудительного исполнения. В итоге ущерб был возмещен полностью.
Фото: r03.fssp.gov.ru