Общество 17.11.2023 в 11:53

В Улан-Удэ перевозчика «нагрузили» за перегруз

Судебные приставы взыскали с бизнесмена почти 100 тыс за ущерб автотрассам
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В Улан-Удэ перевозчика «нагрузили» за перегруз
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с местного предпринимателя 97 тыс рублей за ущерб автомобильным дорогам, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.

Принадлежавшая мужчине фура следовала по маршруту . Иркутск – Владивосток. На стационарном пункте весового контроля после статического взвешивания было выявлено нарушение правил перевозки тяжеловесного груза. Перегруз составил 290 кг.

Помимо этого, на момент осуществления перевозки у ответчика отсутствовало разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования.

Поскольку после уведомления судебным приставом-исполнителем должника о возбуждении исполнительного производства перевозчик не предпринял никаких действий, к нему были применены меры принудительного исполнения. В итоге ущерб был возмещен полностью.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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