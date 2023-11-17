Общество 17.11.2023 в 14:36

В Бурятии осуждена сельчанка, обматерившая полицейского

Жительница поселка Сахарный Завод оштрафована на 10 тыс рублей, приговор вступил в силу
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Текст: Номер один
В Бурятии осуждена сельчанка, обматерившая полицейского
В Бурятии жительница поселка Сахарный завод Бичурского района  признана виновной в «публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» (ст. 319 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.

Судом установлено, что в августе нынешнего года в дежурной части районного отдела полиции на почве неприязненного отношения женщина высказалась в адрес находящегося там сотрудника, который исполнял свои служебные обязанности, нецензурными словами в присутствии иных лиц.  

Мировой судья судебного участка Бичурского района с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.

Приговор вступил в законную силу. Заметим, что кроме штрафа дама получила и уголовную судимость.

Фото: pixabay.com
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