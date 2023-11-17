В Бурятии осуждена сельчанка, обматерившая полицейского

В Бурятии жительница поселка Сахарный завод Бичурского района признана виновной в «публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» (ст. 319 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.Судом установлено, что в августе нынешнего года в дежурной части районного отдела полиции на почве неприязненного отношения женщина высказалась в адрес находящегося там сотрудника, который исполнял свои служебные обязанности, нецензурными словами в присутствии иных лиц.Мировой судья судебного участка Бичурского района с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.Приговор вступил в законную силу. Заметим, что кроме штрафа дама получила и уголовную судимость.Фото: pixabay.com